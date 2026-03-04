Educación
El BNG reclama medidas para incentivar la matrícula en los colegios públicos de Vigo
Los nacionalistas critican al gobierno de Abel Caballero por «facer unha campaña de marketing ó ensino privado»
R.V.
Coincidiendo con el plazo de solicitud de plazas de escolarización, el BNG de Vigo urge al Concello que tome medidas para incentivar la matriculación en los colegios públicos de la ciudad, censurando que el gobierno municipal «faga campañas de marketing» a la enseñanza privada y concertada, poniendo como ejemplo la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad al colegio Carmelitas.
Los nacionalistas quieren que el Concello retire del cátalogo de centros privados en el portal escolar municipal aquellos privados, pero también que las ayudas de libros, comedor o material escolar incluyan, a través de un programa específico, una bonificación para el alumnado de la red pública. «Non se trata de castigar o alumnado e familias dos centros privados, senón de apoiar coa maior decisión os coles públicos», explica el portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas.
