La AECC pide una atención oncológica más humana e integral porque "curar no es solo tratar la enfermedad"
La asociación reclama en Vigo un nuevo modelo de atención oncológica más humano e integral que integre la dimensión psicológica, social y física
A. B.
«Humanizar», entendido como «incorporar la vivencia de la persona diagnosticada como eje vertebrador de la atención». La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) reclama que este concepto se aplique a los pacientes oncológicos con un nuevo modelo asistencial integral, que englobe el bienestar psicológico, social y físico. La entidad reunió, esta mañana, en su sede de Vigo a pacientes, familiares y profesionales para poner voz con sus testimonios a esta petición.
A la paciente Isabel Velasco, por ejemplo, el agua y la conversación que le ofreció la voluntaria de la AECC en su primera sesión de radioterapia le «calmó un miedo enorme con un gesto tan simple». «Sin Penélope y sin la AECC, quizá no tendría la fuerza para seguir afrontando todo lo que vino después», sostuvo. «Cuidar no es solo tratar la enfermedad, sino acompañar, escuchar y atender todo lo que una persona necesita para seguir adelante», resumió.
La superviviente de cáncer oral María Luisa Otero defendió el derecho de los pacientes a «entender qué nos está pasando y a participar de nuestro propio proceso; a tener voz». Reclamó una comunicación más clara durante el tratamiento y la recuperación: «Pensé que convivir con el dolor era normal porque nadie me explicó otra cosa», recuerda y destaca que la logopeda de la AECC le ofreció orientación adaptada y le hizo ver que «el dolor no debía asumirse sin más».
En el Chuvi
Mónica Cortés, como madre de un paciente pediátrico pasó meses en el hospital. «El entorno importa: la luz, el ruido o los colores pueden aportar calma y un sentimiento de hogar en los momentos más difíciles», resaltó y pidió espacios que ofrezcan calidez, confort y seguridad emocional, para poder jugar, convivir y tener intimidad. «Necesitan lugares donde sentirse protegidos y no expuestos», explicó y añadió: «Si el hospital se convierte en un segundo hogar, merece parecer un poco más».
La responsable de la unidad de hematología-oncológica pediátrica del Hospital Álvaro Cunqueiro, la doctora María Tallón, aportó la visión de los profesionales y de la necesidad de cuidar también a quienes cuidan. Contó que el día a día se vive «con mucho estrés, debido a la alta carga asistencial, la complejidad de los pacientes, la doble exigencia de atender a niños y familias, la falta de tiempo y el desgaste emocional acumulado» provocando «tristeza, frustración, fatiga por compasión y periodos repetidos en los que uno se plantea cambiar de profesión». Reclama «tiempo y recursos» para formación, «consideración por parte de la administración, flexibilidad para dedicar más tiempo a quien lo necesita y recuperar el respeto hacia la profesión, muy afectado por la presión asistencial y el impacto de las redes sociales».
