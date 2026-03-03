La UVigo ya tiene nuevo valedor, el catedrático de Derecho Mercantil Julio Costas Comesaña
Se presentó ante el Claustro como candidato único de consenso después de que Maribel Doval y Xosé Manuel Cid no obtuvieran el respaldo necesario de sus miembros el pasado diciembre
Sustituye en el cargo a Esther Pillado, que finalizó su etapa en enero tras cinco años en el cargo
Tras un primer intento fallido, la UVigo ya tiene nuevo valedor, el catedrático de Derecho Mercantil Julio Comesaña Costas. Sustituirá a Esther Pillado, que finalizó su etapa en enero tras cinco años en el cargo, al obtener el respaldo mayoritario del Claustro en segunda votación (66 papeletas a favor, 4 en contra y 2 en blanco) durante la sesión extraordinaria celebrada esta mañana en el campus de Pontevedra.
Costas se presentó ante los claustrales como candidato único y de consenso, después de que en la primera votación para sustituir a Pillado celebrada el pasado diciembre ninguno de los dos aspirantes, Maribel Doval y Xosé Manuel Cid, obtuviera el respaldo necesario.
Antes de la votación, el catedrático resumió su trayectoria académica y profesional. Ligado a la UVigo desde 1989, Costas ha sido vicedecano de las facultades de Económicas y Jurídicas, así como director del departamento de Derecho Privado y, actualmente, responsable del área de Derecho Mercantil.
Además ha sido miembro de la Comisión Nacional de Competencia y de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura y forma parte del Jurado de Autocontrol.
Costas reconoció el trabajo de Esther Pillado y su intención de relevarla en el cargo con «espíritu constructivo». Se compromete a mantener la independencia de criterio, la proximidad a las personas, la confidencialidad y la mediación como «vía preferente» para la resolución de conflictos.
«É unha instancia de garantía, acompañamento e mellora institucional. A súa forza non está na imposición, senón na súa capacidade de convencer e propor solucións viables», destacó.
Defendió que este órgano de la UVigo es «un aliado» en la defensa de los derechos, la mejora de la institución y en el avance hacia una universidad más justa, inclusiva y coherente con sus valores. Y se marcó como retos principales el seguimiento de los casos abordados, la inclusión en las memorias de los ámbitos con actuaciones ejemplares y de los que necesitan mejorar, el fomento de una cultura de prevención de conflictos y una escucha activa de toda la comunidad.
