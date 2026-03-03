Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Rías Baixas buscan «amantes» en Berlín

La Diputación da a conocer los encantos de la provincia en la feria de turismo de la capital alemana

López (i.) y Almuiña (centro), con el ministro Hereu (dcha.).

Borja Melchor

Con el objetivo de «seguir avanzando na estratexia de internacionalización da provincia», acción impulsada por la Diputación, Turismo Rías Baixas dispone de un estand propio en la feria Internationale Tourismus-Börse Berlin, uno de los congresos de turismo más importantes del mundo.

El presidente de la Diputación, Luis López, encabeza la expedición de Turismo Rías Baixas. El organismo provincial destaca que la intención es «dar maior visibilidade ao destino e establecer liñas de colaboración con profesionais do sector de Alemaña», que cuenta con un público «moi propicio para o turismo natural que ofrece a provincia a través de propostas como o Camiño de Santiago».

En la primera jornada, conversó con el ministro de Turismo de España, Jordi Hereu; y se reunió con el Clúster Turismo de Galicia. López viajó acompañado por el diputado de Turismo y alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, y personal de Turismo Rías Baixas.

Londres y Lisboa anteriormente

La Diputación traslada que «o desembarco de Turismo Rías Baixas na feira internacional da capital xermana dá continuidade á estratexia iniciada na WTM de Londres e na BTL de Lisboa». «En Berlín, a provincia de Pontevedra está a dar a coñecer unha proposta de gran interese e alta calidade para o turismo europeo, entre as que a oferta de turismo deportivo, elemento central da campaña de promoción deste ano das Rías Baixas, está entre os seus maiores reclamos», explica.

Además, el organismo provincial da a conocer «as variantes do Camiño de Santiago que cruzan a provincia, o turismo de natureza ou o enoturismo», que «seguen a levantar un amplo interese por parte do sector».

