Un ferry a remolque y al abrigo de la ría de Vigo
El «Foteini», de bandera griega, halló cobijo frente a la borrasca Regina en el puerto olívico, a donde arribó tirando del casco del futuro «Risvær» noruego
La nueva borrasca Regina obligó al remolcador de bandera griega Foteini a buscar refugio en el puerto de Vigo, a donde arribó tirando del casco del nuevo ferry noruego Risvær.
Se da la coincidencia de que este nuevo ferry es gemelo del que también tuvo que refugiarse en Vigo en noviembre pasado junto al remolcador que lo trasladaba desde Turquía a Noruega. Ambos son los primeros de una serie de cuatro unidades 100% eléctricas construidas en astilleros turcos del grupo Tersan, que cubrirán rutas locales entre pequeños puertos de la laberíntica costa noruega.
El nuevo ferry, que será completado en el país nórdico, comenzará a operar en 2027. Con 3.435 toneladas brutas, mide 84,5 metros de eslora por 15 de manga y contará con capacidad para 250 pasajeros y 60 automóviles.
