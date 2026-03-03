Acciona, Extraco y Prace construirán el nuevo silo de vehículos en Bouzas por 50 millones de euros

Está decidido: la unión temporal de empresas (UTE) conformada por Acciona Construcción, Extraco y Prace será la encargada de levantar en Bouzas el nuevo silo para vehículos, con 19.320 metros cuadrados en planta y cerca de 13 metros de altura. Así lo ha certificado la Autoridad Portuaria de Vigo mediante la propuesta de adjudicación provisional, remitida ya a la Plataforma de Contratación del Estado, y que conlleva una inversión de 37,484 millones de euros, sin IVA. Teniendo en cuenta el gravamen, este proyecto supondrá un coste de 50 millones de euros.

El objetivo es que este nuevo espacio de aparcamiento esté operativo durante el primer trimestre de 2027. El nuevo silo se ubicará en la parcela contigua al actual, en el noroeste del muelle, para estar más próximo a las rampas de carga. Ocupará una superficie total de 19.320 metros cuadrados y permitirá el almacenamiento en vertical de 4.000 vehículos. Tendrá cerca de 13 metros de altura, con 168 metros de longitud perimetral por otros 115 metros de ancho.

Un aspecto notorio de este proyecto es que la infraestructura deberá incorporar una «cubierta resistente a la posibilidad de montar una planta fotovoltaica en cubierta», en línea con los objetivos de descarbonización y medioambientales fijados por Praza da Estrela.

Este silo será la principal actuación del Plan de Inversiones para el periodo 2025-2029 enviado en marzo a Puertos del Estado y que incluye actuaciones que suman 256 millones de euros en esos cinco años. A él se suman la mejora de los atraques, el apartadero ferroviario de la Plisan o el nuevo Puesto de Control Fronterizo de Guixar (PCF).