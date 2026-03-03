La presunta autora del crimen de la estación de autobuses de Vigo: «Estoy en la cárcel por haber matado a un sinvergüenza»

La mujer investigada como autora de un crimen en la antigua estación de autobuses de Vigo ha comparecido este martes en el Juzgado de lo Penal 1 de la ciudad gallega como víctima de una supuesta agresión machista.

La víctima de este caso está investigada por, presuntamente, meses después, en noviembre de 2025, matar a puñaladas a un hombre de 56 años en la vieja terminal situada junto a la Avenida de Madrid, donde ambos estaban en situación de vulnerabilidad. A ese crimen hizo referencia cuando la abogada de la defensa le preguntó por los motivos que la tienen recluida en prisión: «Por haber matado a un sinvergüenza», aseguró.

Silvia G. afirmó que mantenía una relación con el denunciado, aunque quizás él «no lo viera así», y dijo que él la dejaba dormir en la pensión en la que residía o, si no, en su vehículo. El día de los hechos, el 3 de julio de 2025, según la denunciante, discutieron dentro de la habitación, donde no estaba permitido el acceso a acompañantes, y aseguró que el motivo de esas desavenencias fue que ella no quería tener relaciones.

Añadió que, supuestamente, el hombre le profirió insultos y la empujó por las escaleras de la pensión, lo que le produjo lesiones en el brazo izquierdo, y le tiró unas zapatillas deportivas por la ventana. También relató que unos días antes el hermano del denunciado le ocasionó heridas en la cabeza al lanzarla contra el asfalto, donde quedó inconsciente. En ese caso, fue el ahora acusado quien la llevó al hospital.

Discrepancias sobre el tipo de relación

El denunciado, Marcos V., aseguró que se conocieron 12 días antes, afirmó que nunca fueron pareja, que solo una vez le dio un beso en la mejilla y que no convivían, si no que simplemente le dejaba el coche para que pudiera dormir en él. Según su versión, fue ella la que le agredió a él en la pensión en la que el hombre llevaba residiendo cuatro años.

El hombre contó que le dijo que no iba a dejarle quedarse más en el vehículo y que a partir de ahí ella le insultó, le dio una patada en la pierna y le provocó daños en un brazo.

Ángel, un amigo de Marcos y compañero en la pensión, afirmó que «para nada eran pareja» y que él no vio nada, pero sí oyó que ambos bajaban por las escaleras y que la mujer lo estaba insultando. En su opinión, por el tiempo que compartió con ella, era una mujer que «no se podía controlar».

La Fiscalía atribuye al denunciado un delito menos grave de maltrato sobre la mujer y pide un año de cárcel, mientras que la defensa solicita la libre absolución.