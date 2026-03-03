El nuevo modelo judicial «ahorra» personal en Vigo: los jueces llegan sin funcionarios

Los nuevos tribunales de instancia rompen con el modelo judicial anterior. La recién implantada estructura agrupa a los letrados judiciales y a los funcionarios en una gran oficina judicial que, dividida a su vez en servicios generales, áreas, equipos o grupos, se configura como una enorme organización al servicio de los magistrados. Desaparecieron los clásicos juzgados estancos. Y esta nueva filosofía de trabajo está derivando, al menos inicialmente, en un ahorro de personal a la hora de crear plazas judiciales, algo sobre lo que ya habían advertido los sindicatos judiciales. Lo que está ocurriendo en Vigo es un ejemplo claro de esta situación: la nueva jueza de refuerzo que se ha incorporado a la Sección Civil carece de equipo propio de funcionarios y para el segundo de Violencia sobre la Mujer, plaza que todavía está pendiente de ser cubierta por el titular definitivo, solo se ha nombrado uno.

Con el antiguo modelo, la habilitación de un juzgado suponía, automáticamente, la creación de un equipo completo de trabajo: un nuevo juez o jueza, con un letrado o letrada de la Administración de Justicia y por lo general ocho funcionarios/as. Esta regla parece haberse roto. Prueba de ello es lo ocurrido con la magistrada de refuerzo que acaba de ser designada en el ámbito civil, una jurisdicción que está sobrecargada de trabajo desde hace años. Solo se la nombró a ella, algo que ha denunciado el sindicato Alternativas na Xustiza y que también ha llevado al presidente del Tribunal de Instancia de Vigo, Germán Serrano, a solicitar a la Xunta el nombramiento de al menos cinco funcionarios y al Ministerio de Justicia que haga lo propio con el letrado judicial.

La respuesta de la Xunta

A la espera de si la Dirección Xeral de Xustiza accede a crear nuevas plazas de funcionarios, hace unos días su respuesta fue la de que no tenía constancia oficial del nombramiento de esta jueza ni solicitud formal de habilitar trabajadores. Pero, al margen de lo que decida en este caso concreto, fue más allá, dejando en cierto modo a las claras que con el nuevo modelo judicial la creación automática de plazas de funcionarios para los nuevos jueces ha dejado de ser la norma.

«Con la nueva oficina judicial producto de la Ley 1/2025 la jueza de refuerzo no actúa como un órgano independiente sino que se integra en todo el área de tramitación civil, junto con el resto de las plazas de civil (13) ganando así en agilidad y eficacia, de manera que todos los funcionarios de ese área están a disposición de todas las plazas judiciales, ya no precisando un grupo concreto de funcionarios nombrado a propósito para una plaza judicial», expuso la Xunta.

Algo parecido ha ocurrido con la segunda plaza de juez de Violencia sobre la Mujer. A la espera de que se resuelva el concurso del que saldrá el nombre del magistrado o magistrada que se encargue de esta labor, esta plaza la está llevando de forma provisional el titular de la plaza 1 de la misma materia, Pablo de San Mateo Morán, compatibilizando así ambas. Cuando llegué el definitivo, habrá dos jueces, pero solo una letrada judicial y, en cuanto a funcionarios, solo se ha incorporado uno más.

La organización del trabajo de los dos magistrados de violencia de género, que han ganado también la competencia de todas las agresiones sexuales, será por guardias semanales de viernes al viernes siguiente exceptuando fines de semana y festivos: los días de guardia estarán con toda la materia urgente (detenidos, órdenes de protección, etc.) y los días que estén liberados podrán tramitar con más calma los procedimientos que tienen encomendados y realizar otro tipo de diligencias.

Las nuevas plazas anunciadas

¿Qué ocurrirá cuando se creen las nuevas plazas de jueces anunciadas para la Sección Civil y para la Sección de Instrucción de Vigo? Todo apunta a que a partir de ahora habrá que pelear para que vengan acompañadas de más personal. El sindicato STAJ ya ha advertido sobre esta situación. «Se a estes novos maxistrados non se lles acompañan de novos funcionarios, conséguese xustamente o efecto contrario ao pretendido, máis resolucións para tramitar e executar e menos funcionarios proporcionalmente para levalos a termo», exponen.