La mitad de las alumnas de la UVigo han escuchado comentarios sexistas frecuentes y el 11,7% sufren ciberacoso

«Tocarme, agarrarme pola cintura... a pesar do meu rexeitamento», «Un alumno insinuou que estaba histérica e con síndrome premenstrual cando lle chamei a atención», «Ter que ir ao despacho para aprobar a asignatura e con miradas e roces incómodos». Son algunos de los relatos de profesoras y alumnas que han sido víctimas de acoso sexual o por razón de sexo en la UVigo y que aparecen recogidos en la 2ª Diagnosis elaborada por la Unidad de Igualdad. Los datos revelan una «reducción notable» de casos respecto al primer informe de 2018. Un «paso esperanzador», pero «os casos están aí» y la institución apuesta por reforzar sus campañas y estrategias.

Yolanda Rodríguez, directora de la Unidad de Igualdad, presentó los resultados del estudio durante la sesión extraordinaria del Claustro celebrada en el campus de Pontevedra. Destacó que evidencian que las medidas implementadas están teniendo «un impacto real» y señaló como gran reto «manter e intensificar esta senda» implicando a toda la comunidad universitaria para avanzar hacia una institución «libre de violencias machistas e sexuais offline e online».

La diagnosis consta de un estudio cuantitativo en el que participaron 1.981 estudiantes y trabajadores, y de otro cualitativo que incluye los testimonios de 97 personas de los tres colectivos.

Los casos de acoso sexual (contacto físico no consentido, gestos obscenos, comentarios o preguntas invasivas) se redujeron entre el personal docente e investigador (PDI) desde un 7% a un 3,8%; en el colectivo estudiantil cayeron de un 4% a un 2,5%; y entre el Personal Técnico de Xestión, Administración e Servizos (PTXAS) se mantienen desde un 5,8% a un 5,7%.

Respecto a las situaciones de acoso por razón de sexo, que incluyen menosprecios, comentarios sexistas o estereotipados, discriminación laboral o abuso de poder, se redujeron en el PDI del 9,2% al 7,3%, y en el estudiantado, del 4,2% al 3,8%. Pero aumentaron de forma destacada en el PTXAS, donde pasaron de un 2,6% al 6,1%.

El 93,7% de las víctimas en el colectivo del PDI son mujeres y la situación más frecuente es el acoso por razón de género, lo sufren el 30,5% de las docentes.

También las alumnas son las que sufren en mayor medida casos de acoso sexual frente a sus compañeros. Y respecto al acoso por razón de sexo, casi la mitad de las universitarias (46,7%) dicen haber escuchado comentarios sexistas frecuentes, mientras un 11,7% aseguran sufrir ciberacoso sexual.

En el caso del PTXAS, el 7,4% de las mujeres se identificó como víctima de acoso sexual y un 8,1% por razón de sexo.

Mejorar la difusión y accesibilidad del protocolo de acción y prevención de acoso sexual

La directora de la Unidad de Igualdad destacó en su intervención que solo un 19% de los estudiantes dicen conocer el protocolo de acción y prevención de acoso sexual de la UVigo a pesar de estar presente físicamente a la entrada de cada centro y señaló la mejora de la difusión y accesibilidad de esta información entre los retos pendientes.

También subrayó la necesidad de reforzar las estrategias de prevención con campañas adaptadas a las nuevas formas de acoso sexual en línea, además de realizar un seguimiento de las medidas implementadas.

Tras escuchar los resultados, el rector Manuel Reigosa dijo sentirse muy orgulloso del trabajo realizado por la Unidade de Igualdad desde su creación y su satisfacción ante un informe que muestra mejoras respecto al de 2018. Aún así se mostró contundente: «Non hai que dar nin un paso atrás porque volvería a barbarie».