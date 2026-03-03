Una marea de voces en Vigo por la paz y contra el fascismo

Bajo el lema «Vigo pola paz e a democracia. A soberanía dos pobos e os dereitos humanos. Non ao fascismo», una multitud de ciudadanos se sumaron a una manifestación por el centro de la ciudad, con inicio en el cruce de las calles Vía Norte y Urzáiz, apoyada por medio centenar de entidades sociales, sindicales, ecologistas y políticas de la ciudad y el área.

«Vivimos un momento decisivo no que a defensa da liberdade, dos dereitos humanos e da convivencia pacífica esixe unha resposta firme, ampla e organizada», destacaron los convocantes antes de señalar que «Europa enfróntase a unha perigosa deriva autoritaria».

«Avance» del fascismo

La organización alertó de que «o avance do fascismo, a normalización dos discursos de odio e a criminalización da protesta social non son fenómenos illados, senón expresións dun sistema económico en crise que recorre ao medo, ao rearmamento e á militarización para manter os seus privilexios».

«O chamado plan de rearmamento Europa 2030 é unha mostra clara desta orientación: enormes recursos públicos destinados á industria militar mentres se recortan dereitos sociais e se precariza a vida da maioría», apuntó.

La manifestación también sirvió para mostrar el rechazo de la sociedad viguesa al «papel hexemónico» de Estados Unidos y su «estratexia imperial», que «emprega sancións, bloqueos, intervencións e presións diplomáticas para garantir o control xeopolítico e económico».

«As agresións contra Venezuela, incluíndo a persecución e secuestro das súas autoridades lexítimas, ou os ataques contra Irán e o asasinato de líderes políticos e relixiosos evidencian un desprezo absoluto pola legalidade internacional cando esta non serve aos seus intereses», anotaron.

Defensa de Palestina

También se criticó que, en Palestina, «asistimos á expresión máis brutal desta orde mundial: un réxime de ocupación, apartheid e limpeza étnica». «O xenocidio en curso non pode ser silenciado nin relativizado. A defensa do pobo palestino é hoxe unha defensa universal dos dereitos humanos e da dignidade dos pobos», indicaron, a la vez que defendieron que la movilización en Vigo no fue «un acto simbólico», sino «unha necesidade democrática».

Jose Lores

«Vigo ten memoria de resistencia»

«Saír á rúa significa defender a paz fronte á lóxica da guerra permanente; defender a democracia fronte ao autoritarismo e ao odio; defender Palestina, Venezuela e Irán fronte ao imperialismo; defender a soberanía dos pobos fronte ás grandes potencias e ás elites económicas que pretenden decidir o futuro da humanidade», trasladaron desde la organización.

Los convocantes subrayaron que «Vigo ten memoria de resistencia e unha longa tradición de solidariedade internacionalista». «Hoxe, esa memoria convócanos de novo. É o momento de artellar unha fronte ampla, plural e consciente de que as loitas locais forman parte dunha batalla global pola vida, pola xustiza e pola liberdade», indicaron.