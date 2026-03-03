Luisa Sánchez pide a Caballero un asfaltado «como corresponde» y critica los «parches» en las calles de Vigo

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha reclamado al gobierno municipal que actúe «cuanto antes» para reparar los socavones que, según denuncia, se extienden por calles del centro y de las parroquias. A su juicio, las soluciones actuales son «parches ejecutados a toda prisa» que «reemplazan los agujeros por baches», y ha calificado de «bochornosa» la situación del tráfico, al asegurar que los coches «van esquivando obstáculos o dando botes».

Sánchez también ha cuestionado el anuncio del alcalde, Abel Caballero, sobre un plan de más de 26 millones de euros para intervenir en 120 kilómetros y 372 calles. Según sostiene, lo aprobado recientemente asciende a algo más de 800.000 euros para actuar en 23 calles, un total de 5,7 kilómetros, y advierte de que esa primera fase no comenzaría «en el mejor de los casos» hasta finales de primavera. Con esos datos, calcula que, manteniendo ese ritmo, la mejora de los viales se prolongaría «12 años».

La líder popular ha vinculado el estado de los firmes a una «mala planificación» municipal y a dificultades para ejecutar el presupuesto. Como ejemplo, afirma que en 2025 se gastaron 425.000 euros de los 2,9 millones previstos para conservación de vías y espacios públicos, y que no se empleó «ni un solo euro» de los 7,6 millones anunciados el año anterior para la renovación de firmes, incluidos en un crédito extraordinario aprobado en agosto junto a otras actuaciones.

Por estos «antecedentes», Sánchez pone en duda que se ejecute finalmente la partida consignada para el arreglo de viales, pero exige tanto al gobierno local como a la concesionaria responsable que aceleren las actuaciones. Defiende que el problema no se explica solo por las lluvias, sino también por el «mal mantenimiento», y cita casos como el de Velázquez Moreno, además de episodios recientes con vehículos atrapados en baches en la Avenida de Madrid y en Casal de Abaixo.

Finalmente, ha instado al alcalde a recorrer la ciudad y atender las quejas vecinales, recordando que en abril comienza el periodo de pago del Impuesto de Circulación, destinado a financiar el mantenimiento de las infraestructuras locales.