Un hombre acepta dos años de cárcel por agredir sexualmente a una niña en Vigo.

Un hombre aceptó este martes una pena de dos años de cárcel por agredir sexualmente a una niña en el portal del edificio donde ambos residían, hechos ocurridos en septiembre de 2025. La vista de conformidad se celebró en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. La Fiscalía pedía inicialmente 5 años de prisión, pero redujo su solicitud en virtud del acuerdo alcanzado entre esta parte, la acusación particular y la defensa.

El tribunal dictó sentencia in voce. Junto a la pena de prisión, al ya condenado se le imponen una serie de medidas accesorias, todas ellas por tiempo de cuatro años: además de la prohibición de aproximarse y comunicarse con la menor, deberá cumplir libertad vigilada con la obligación de someterse a un programa de formación sexual y se le inhabilita para el ejercicio de la patria potestad, entre otras. Tiene que indemnizar con 1.500 euros a la víctima, cantidad de la que consignó 300 antes del juicio, por lo que se le apreció una circunstancia atenuante de reparación del daño junto a otra de intoxicación etílica.

Noticias relacionadas

No ingresará en prisión, según acordó la sala, condicionado a que no vuelva a delinquir en tres años, a que pague la responsabilidad civil y a que no abandone el tratamiento que sigue para deshabituarse del alcohol.