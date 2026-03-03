Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo

Ferry a Egipto y colas en los aeropuertos: así regresan los vigueses de las zonas atacadas por Irán

Heitor se encontraba en Jordania cuando empezaron a escuchar misiles: «Los vuelos subían de 100 en 100 euros»

El primer vuelo entre Abu Dhabi y España llenó sus asientos por el orden de llegada, dejando a Rodrigo en tierra

Montaje del grupo de Erasmus españoles en Jordania, la pareja viguesa en la mezquita de Abu Dhabi y las las colas en el aeropuerto de Abu Dhabi.

Montaje del grupo de Erasmus españoles en Jordania, la pareja viguesa en la mezquita de Abu Dhabi y las las colas en el aeropuerto de Abu Dhabi. / Cedidas

Víctor P. Currás

Víctor P. Currás

Vigo

Después del sobresalto inicial del sábado y unos prudentes días de espera, la comunidad gallega en todo Oriente Próximo inicia su evacuación. . La situación contrasta con aquellos que tienen allí su residencia habitual por trabajo, quienes destacan que se está haciendo vida normal y que no es necesario un plan de repatriación pese al sonido de los cazas.

A Heitor Lores le pilló nada más llegar a Jordania junto a otra docena de estudiantes de Erasmus. «Nos empezamos a dar cuenta de que la situación estaba chunga cuando de repente estábamos en el Mar Muerto y empezamos a escuchar un montón de bombas y misiles, se podía ver hasta el humo», relata. Aunque algunos españoles decidieron regresar desde Ammán, los guías locales les dijeron que «las sirenas y las bombas eran algo normal», transmitiéndoles además la Embajada un mensaje de calma para permanecer en contacto. Esta escena se repetiría los días siguientes en la histórica ciudad de Petra y el desierto de Wadi Rum, donde pasaron la noche con el sonido de los cazas de fondo.

Fue entonces cuando siguiendo consejos de la diplomacia española decidieron recortar en un par de días y volver a la localidad polaca de Poznan donde residen. Ante el cierre del espacio aéreo, siendo la el ferry a Egipto «la salida más aconsejable». No fueron los únicos, ya que las tarifas para volar desde el país africano hacia Europa se dispararon en cuestión de horas.

La expedición de Erasmus españoles, con Heitor Lores, en el barco a Egipto

La expedición de Erasmus españoles, con Heitor Lores, en el barco a Egipto / Cedida

La primera opción era un vuelo de Sharm El Seik a Moldavia que incluía una escala de 24 horas y un tren nocturno, pero la mitad de ellos se quedaron sin billete. «Seis minutos después de comprar los vuelos no paraban de subir de 100 en 100 euros», recuerda mientras hacían cábalas de cómo volver con escalas bastante largas en El Cairo, Atenas o Varsovia. En la tarde del martes embarcaron en Áqaba en el barco que les llevará al puerto egipcio de Nuweiba en una travesía de casi 2 horas y media.

Escenas «un poco feas» para conseguir volar

Todavía pendientes de conseguir un billete de avión está una pareja viguesa que acudió a Abu Dhabi hace 10 días a visitar a unos amigos. «Hemos subido al aeropuerto porque nos enteramos de que salía un vuelo a Madrid, cuando llegamos estuvimos esperando, hubo gente que consiguió hueco y en cuanto se llenó cortaron y nada», explica Rodrigo sobre el primer avión operado desde la gran base de Etihad. La aeronave de Air Europa que cubrió la ruta llevó a 175 españoles de regreso se llenó por estricto orden de llegada. «Fue un poco caótico, escenas un poco feas porque había familias, gente llorando porque no montaba y un poco de desinformación», aunque en todo momento destaca la atención de la aerolínea local.

Noticias relacionadas y más

«Están gestionando todo en todo momento y el gobierno de Abu Dhabi desde que cancelaron ya avisaron a todos los hoteles que nos pagan todo», relata este vigués residente en Madrid, mientras señala que la embajada española «simplemente comparte la información de aquí». Este miércoles partirá un segundo avión a Barcelona en el que se han apuntado, pero dependen de la aerolínea para llegar al aeropuerto ya que está cortado el acceso en taxi y transporte público. En cualquier caso, lanza un mensaje de calma: «Estamos todos bien y tranquilos», añade.

Ferry a Egipto y colas en los aeropuertos: así regresan los vigueses de las zonas atacadas por Irán

Ferry a Egipto y colas en los aeropuertos: así regresan los vigueses de las zonas atacadas por Irán

