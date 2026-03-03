Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El festival Modo Perreo traerá el reguetón antiguo al Ifevi el 3 de abril

El instituto ferial de Vigo acogerá esta fiesta para mayores de 18 años con reguetón ‘old school’ y entradas ya a la venta

Kiko Rivera.

Kiko Rivera. / Europa Press

M. C.

Vigo sumará en abril una nueva cita musical con aroma a 'old school'. El Ifevi acogerá el viernes 3 de abril de 2026 el festival Modo Perreo, que se presenta como una gran fiesta de reguetón antiguo y electrolatino y que tiene confirmado como principal reclamo al DJ y cantante Kiko Rivera.

El cartel se completa con Dasoul, Henry Méndez y K-Narias, más los DJ Unaiii, Planas y Anxo Silva.

Según la web oficial de entradas, el evento está programado de 20.00 a 4.00 horas y es solo para mayores de 18 años, con control de documentación en el acceso.

Las entradas ya están a la venta en diferentes tramos de precio: la primera sección general (15 euros) que ya está agotada, mientras que hay disponible una segunda (18 euros) y está anunciada una tercera (21 euros); también figura una modalidad backstage desde 35 euros.

