La dueña de la ninfa Limoncello la busca desesperada: se perdió hace más de una semana en Saiáns
Desapareció el 21 de febrero y fue vista en Mide; su dueña, Alba, pide ayuda para localizarla y ofrece recompensa.
Alba es la dueña de Limoncello, una ninfa perdida en Saiáns (Vigo). Su propietaria mantiene activa la búsqueda desde el 21 de febrero. Además ofrece recompensa por cualquier información que ayude a localizarla. Según explica, el ave ha sido buscada en la zona y se han difundido varias alertas en redes sociales. Fue vista en Mide en los días posteriores a la desaparición.
El animal es pequeño y tiene seis meses. Es de color gris y amarillo, con mofletes naranjas, y es muy vocal: «grita y canta mucho», señala su propietaria.
Alba pide a cualquier persona que pueda haberla visto, o que la escuche por la zona que se ponga en contacto cuanto antes en el +34 678 200 717.
