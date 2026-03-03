Un desafío zombi en el instituto para aprender a actuar ante una parada cardiorespiratoria

«El experimento de un antiguo profesor ha lanzado una espantosa maldición» sobre el Instituto de Educación Secundaria (IES) Alexandre Bóveda. Muchos de sus alumnos se han convertido en zombis y los que quedan, tendrán que echar mano de su valentía y conocimientos en soporte vital básico (SVB) para salvarlos. Esta es el desafío que el departamento de Educación Física del centro le ha planteado a sus alumnos y para el que ha desplegado un circuito de escape room esta semana en sus instalaciones.

Los conocimientos en reanimación cardiopulmonar son claves para salvar vidas y deberían ser básicos para todos los ciudadanos. Los institutos ofrecen un escenario ideal para instruir a un porcentaje cada vez más elevado de la sociedad. Por ello, esta enseñanza forma parte del curriculum de Educación Secundaria en Galicia desde hace casi trece años y los alumnos lo repasan en cada curso. Para motivarlos, hacérselo más interesante y mejorar la retención de conocimientos, Luis Quinteiro, del Alexandre Bóveda, en colaboración con Olga Cabaleiro, de A Guía, han apostado por gamificarlos y crearon el break out «La Maldición zombi».

Los alumnos de últimos cursos (4º de la ESO y Bachillerato) se encargan de dinamizar el juego de escape a los de 1º a 3º de la ESO. Caracterizados como militares, científicos y zombis y muy metidos en el papel (sobre todo, los del bachillerato de Artes escénicas) metieron en ambiente a los alumnos.

El reto

En una primera prueba, tuvieron que encontrar el diario de aventura (un kit con una hoja de ruta, un bolígrafo y una luz ultravioleta) en un patio lleno de zombis sin ser mordidos.

Ya tras la barrera y la protección de los militares, comprobaron su estado y su temperatura para confirmar que no estuvieran contagidos y comenzaron los retos en el hospital: una prueba de imagen rota con el protocolo de SVB (proteger, avisar y socorrer) o la correcta realización de una RCP en el muñeco con el que cuenta el centro.

Scape room, y técnicas reanimación cardiopulmonar (RCP) para que aprendan los estudiantes de una forma divertida y lúdica. / Marta G. Brea

La tercera fase fue la militar. En distintos desafíos, incluido un terrorífico laberinto oscuro preparado en todo el gimnasio, debían encontrar las pistas necesarias para resolver las preguntas que les permitirían abrir la caja con la cura, una gesta no al alcance de todos. Un diploma acreditará su hazaña y que posee los conocimientos básicos para salvar vidas.

Testimonios

«Está muy bien para que aprendan de una manera más práctica», sostienen Karen, Sara y Noa, de 1º de Bachillerato y vestidas de científicas. Su compañero, Gabriel, caracterizado de militar, lo ve «algo diferente, más activo para el cerebro».

Los profesores también han pensado en aquellos alunos que no pueden realizar la actividad por distintos motivos y prepararon un juego interactivo para ordenador al que se puede acceder a través del siguiente enlace.

Luis Quinteiro explica que «todo partió de haber ganado el 1º premio de la Fundación Española del Corazón en 2025 con el break digital», junto a Olga Cabaleiro Caride, de IES A Guía). «Y pensé: ¿Por qué no llevarlo al aula?». Lo desarrolló con los compañeros del departamento, Miguel Raposo y Sara Pérez, así como profesores en prácticas, Antía y Juanjo, y con la participación de otros departamentos, como Bea Varandas de Artes escénicas, sin olvidar colaboración del alumnado de 4º ESO y 2º Bachillerato. «Pusimos todo esto en marcha con el objetivo de acercar a toda la comunidad educativa los conocimientos para salvar una vida o por lo menos como saber actuar ante una situación de emergencia médica».

Estos profesores son pioneros en elaborar materiales (mediante la creación de un grupo de trabajo, de docentes preocupados por estos contenidos) e incluir esos contenidos en las clases de educación física como una parte esencial de la materia con un objetivo claro: cuántos más escolares estuvieran formados, más aumentarían las posibilidades de que una persona en parada cardíaca o en un atragantamiento pudiese sobrevivir y lo hiciese sin secuelas graves. «Por nuestras manos pasan la gran mayoría de la persona población y esa formación en primeros auxilios y soporte vital básico nos parecía un aprendizaje fundamental por y para la vida», defiende Quinteiro.

El escape room forma parte de las I Xornadas sobre SVB organizadas por el IES Alexandre Bóveda, que también incluyen un torneo de RCP, una exposición de primeros auxilios, una visita de una ambulancia del 061, una charla de rescate acuático, un concurso de cortometrajes y diversa formación para el profesorado.