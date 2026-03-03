Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cintecx lanza un congreso doctoral internacional en energía y tecnologías industriales

Está dirigido a personal investigador en etapas iniciales y a profesionales del ámbito industrial y se celebrará los días 21 y 22 de julio

Foto de familia del comité organizador ante las instalaciones de Cintecx.

R.V.

El Cintecx de la UVigo organiza el primer congreso doctoral en energías y procesos industriales (Dcetip 2026) para poner en contacto a investigadores que se encuentran en etapas iniciales y a profesionales del ámbito industrial que deseen presentar resultados o debatir nuevas líneas de trabajo.

El evento tendrá lugar los días 21 y 22 de julio en el salón de actos de la Escuela de Ingeniería Industrial y se concibe como un encuentro con vocación internacional y con un enfoque que combina la dimensión académica con la profesional.

«Queremos crear un espazo aberto e dinámico no que o persoal investigador que inicia a súa carreira poida presentar os seus avances, aprender de referentes consolidados e establecer conexións que impulsen novos proxectos. Para Cintecx e para a UVigo supón unha oportunidade para fortalecer a colaboración científica e promover a transferencia de coñecemento en ámbitos estratéxicos para o noso futuro», destaca Ángeles Sanromán, directora del centro.

