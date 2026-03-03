El Colegio Carmelitas y José García Costas recibirán las Medallas de Oro de Vigo en 2026

Ya se conocen los nombres que aparecerán en las Medallas de Oro de Vigo correspondientes a 2026. El alcalde, Abel Caballero, informó que el Concello se las entregará al Colegio María Inmaculada, es decir, las Carmelitas, y a José García Costas, referente del empresariado.

El centro educativo celebra sus 100 años en Vigo con esta distinción, que se entregará a finales de mes en la gala de Vigueses Distinguidos. El regidor valoró su papel en la ciudad, así como su «proyecto educativo moderno, del siglo XXI». «Queremos reconocer este siglo de presencia en la ciudad», aspotilló.

La segunda Medalla de Oro será para José García Costas, fundador de Emenasa y presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa. Caballero destacó que «tiene una trayectoria en el ámbito económico extraordinario». «La queremos reconocer», indicó el regidor.

El alcalde recordó su contribución «desde su empresa, Emenasa, que fundó en el año 56», así como su papel posterior «en sus propias actuaciones en otras empresas y desde la Cámara de Comercio, con tanta atención» a Vigo. «En los temas centrales de esta ciudad, siempre ha estado al lado de la ciudad», aseguró.