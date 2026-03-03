El Colegio Carmelitas y José García Costas recibirán las Medallas de Oro de Vigo en 2026
Serán entregadas en la gala de Vigueses Distinguidos, que se celebra a finales de mes
Ya se conocen los nombres que aparecerán en las Medallas de Oro de Vigo correspondientes a 2026. El alcalde, Abel Caballero, informó que el Concello se las entregará al Colegio María Inmaculada, es decir, las Carmelitas, y a José García Costas, referente del empresariado.
El centro educativo celebra sus 100 años en Vigo con esta distinción, que se entregará a finales de mes en la gala de Vigueses Distinguidos. El regidor valoró su papel en la ciudad, así como su «proyecto educativo moderno, del siglo XXI». «Queremos reconocer este siglo de presencia en la ciudad», aspotilló.
La segunda Medalla de Oro será para José García Costas, fundador de Emenasa y presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa. Caballero destacó que «tiene una trayectoria en el ámbito económico extraordinario». «La queremos reconocer», indicó el regidor.
El alcalde recordó su contribución «desde su empresa, Emenasa, que fundó en el año 56», así como su papel posterior «en sus propias actuaciones en otras empresas y desde la Cámara de Comercio, con tanta atención» a Vigo. «En los temas centrales de esta ciudad, siempre ha estado al lado de la ciudad», aseguró.
Suscríbete para seguir leyendo
- La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
- De rozar el 9 en Bachillerato a una FP
- Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos
- Reaniman a un jugador del Keniata de Moaña tras sufrir un infarto durante un partido
- Therians en Vigo: «La burla y el rechazo circulan más rápido que la comprensión»
- De un bajo en la rúa Muíño a referencia internacional: 50 años de Aluminios Campos