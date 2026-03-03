El BNG exige reforzar en Vigo la inspección de las viviendas turísticas

El BNG exige «reforzar a inspección de pisos turísticos ante un novo récord no prezo dos alugueiros residencias». Reclama al Gobierno municipal que «actúe con toda a contundencia contra este fenómeno ultraespeculativo, que agrava a emerxencia habitacional».

El portavoz local, Xabier P. Igrexas, alertó de que «o suposto descenso» das vivendas de usos turístico é un espellismo»: «Seguen a superar as 2.000 en Vigo mentres aumenta o número de pisos turísticos ilegais e a súa falsa conversión en alugueiros de tempada, que representan xa o 23% da oferta, para sortear as limitación urbanísticas».

Además, Igrexas advirtió que «o prezo do alugueiro en Vigo marcou un novo máximo histórico», 11,5 euros de media por metro cuadrado, «o máis elevado en Galiza». «Iso significa que unha vivenda de apenas 70 metros supera xa os 810 euros mensuais», ejemplificó. «A proliferación de VUT está tamén a diminuír a oferta residencial, con apenas 70 pisos dispoñíbeis para alugueiro por debaixo dos 700 euros mensuais», apostilló.