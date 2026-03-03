Autónomos salen a la calle en Vigo para defender sus derechos: «Basta ya»

Convocados por la Plataforma Nacional por la Dignidad de Los Autónomos 30N, autónomos de Vigo y el resto de la provincia se manifestaron ayer por el centro de la ciudad para exigir cuotas de autónomas proporcionales, reducción de porcentajes de cotización en los tramos más bajos, suspensión de cuota en bajas médicas o en casos justificados o la exclusión de la obligación de emitir facturas digitales.

El manifiesto se leyó frente a la delegación de la Xunta en Vigo. El colectivo reclama, además, un seguro de desempleo automático, reconocimiento efectivo del derecho al luto, simplificación administrativa de los trámites, rebaja y reforma de tramos del IRPF, acceso al subsidio para mayores de 52 años, que las inversiones puedan deducirse al 100% en el mismo año o separación del patrimonio personal y profesional.

Manifestantes llevaron guantes rojos y prendas negras en señal d e»luto». / FdV

Esta plataforma es un colectivo ciudadano independiente, sin afiliaciones partidistas ni fines lucrativos, que surgió para denunciar la «insostenible» situación de los autónomos, con «cuotas disparatadas, impuestos asfixiantes y cero redes de seguridad». Las manifestaciones, en las que losparticipantes portaron guantes rojos y ropas negras, se convocaron en decenas de ciudades de toda España.