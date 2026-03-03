As Ninguéns pide poner fin en Vigo a la especulación en la vivienda

El foro socioeducativo As Ninguéns lamenta la proliferación de la vivienda de uso turístico, que «atasca a oferta de pisos en aluguer regular», y advierten de la crisis habitacional que padece la urbe: «É dramático. Basta de presumir dunha cidade tomada pola especulación que deixa as persoas en risco en perigo, desprotexidas e soas».

As Ninguéns pide «vontade política seria para atallar esta gravísima situación», ya que «non é soportable continuar así». «A falta dun lugar seguro de refuxio non é compatible coa saúde nin coa vida. A emerxencia habitacional de Vigo é un polvorín. Familias morando chabolas, infrapisos, pensións insalubres, perigosas, compañeiros finados en edificios derruídos, un albergue colapsado, persoas sen fogar en perigo de hipotermia vivindo este inverno de tormentas desprotexidas, acoden desesperadas aos colectivos pedindo axuda: esa mesma xente que o alcalde afirma que está na rúa porque quere», destaca la entidad.

As Ninguéns, además, critica que las viviendas públicas de Casa47, la nueva empresa estatal pública, «non son sociais no momento en que se deixa fóra de posibilidades habitacionais a toda perceptora dunha axuda de subsistencia, pensión mínima, desemprego ou salario precario», ya que, «para acceder ao sorteo dun destes poucos pisos, esixen uns ingresos anuais mínimos de 16.800 euros, máis de 1.300 ao mes, o cal segrega directamente a persoas ou unidades familiares que non cheguen a ese umbral».

«Ese proxecto non pode tildarse de social, no momento en que unha persoa mileurista non pode acceder a tentar acadar un destes pisos, pero unha que perciba 4000 euros ao mes sí pode. As vivendas teñen ademáis un prezo similar ao do mercado libre, como moito un 20% menos, e está destinada a clase medias e altas», lamenta.

Privada Moderna

Hace días, As Ninguéns convocó una concentración en la Privada Moderna para mostrar su apoyo a los vecinos. «Conseguiron, tras moitos anos de loita, que a Sareb invista 4 millóns de euros para arranxar 43 pisos. Isto é mérito de todas as que non baixaron os brazos. Neste momento, preténdese que saian da Privada mentres fagan os arranxos dos pisos, tras asegurarlles que non era necesario. Eles e elas queren continuar aquí, e non van claudicar», deja claro el foro socioeducativo.