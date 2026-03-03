Los afectados de esclerosis múltiple de Vigo estrenan nuevo servicio de neuropsicología

La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra (AVEMPO) acaba de estrenar su nuevo servicio de Neuropsicología que pretende dotar a sus asociados y asociadas de una mayor independencia y autonomía.

Este novedoso departamento, que está teniendo una gran acogida, surge para dar respuesta a una alta prevalencia, en general, de las alteraciones cognitivas que suelen presentar las personas afectadas de esclerosis múltiple (EM) y que, aunque a priori, pueden parecer invisibles, sí que causan impacto directo en la calidad de vida.

Actualmente, entre un 40% y un 60% de afectados de EM experimentan distintos grados de deterioro cognitivo, sobre todo, en lo que a problemas en la atención, en la memoria, en la velocidad de procesamiento o en las funciones ejecutivas se refiere.

Impacto real cognitivo En este sentido, hay que recordar que una correcta evaluación neuropsicológica determinará el impacto real de esos déficits y al tenerlos cuantificados se puede monitorizar mucho mejor la evolución del usuario.

El objetivo de las sesiones de Neuropsicología es ofrecer una rehabilitación cognitiva individualizada y personalizada ayudando a los usuarios y usuarias a desarrollar diferentes estrategias que compensen sus dificultades diarias.

La encargada de dirigir este nuevo departamento en AVEMPO será la neuropsicóloga Tania Franco, también terapeuta y vinculada a la asociación de manera profesional. La puesta en marcha del mismo fue sometida a aprobación en una reciente Asamblea Extraordinaria, siendo respaldado por todos los beneficios que aporta.

¿Qué es la esclerosis múltiple (EM)?

Se trata de una enfermedad crónica autoinmune y neurodegenerativa del Sistema Nervioso Central. Afecta a más de 60.000 personas en España, 2,9 millones en todo el mundo, diagnosticándose un nuevo caso cada 5 minutos. En Galicia, la prevalencia es especialmente alta, con tasas que alcanzan los 205 casos por cada 100.000 mujeres y 115 casos por cada 100.000 hombres, lo que convierte a esta comunidad autónoma en una de las más afectadas por esta enfermedad en España.

AVEMPO, que este año cumple tres décadas de actividad, es una entidad sin ánimo de lucro que tiene por objetivos ayudar, informar y mejorar la calidad de vida de los afectados de EM y su entorno. En la actualidad, cuenta con cerca de 600 socios, de los cuales, un total de 361 son afectados.