Adiós a las puertas giratorias: Aena renueva los accesos del aeropuerto de Vigo tras ser nombrado el «Mejor de Europa»

Aena continúa invirtiendo en mejoras en el aeropuerto de Vigo. Lo hace tras años ejecutando obras millonarias y después de haber logrado por primera vez en su historia que Peinador sea nombrado «Mejor Aeropuerto Europeo» por la ASQ (Airport Service Quality) en la categoría de menos de 2 millones de pasajeros anuales. Ahora le toca el turno a los accesos a la terminal. Concretamente a las puertas giratorias, que serán eliminadas tras algo más de una década dando vueltas, alguna de ellas incluso con averías.

Aena acaba de licitar por 100.684 euros la sustitución de todas las puertas giratorias de acceso y salida de la terminal del aeropuerto de Vigo. Según la memoria del proyecto, se van a retirar las actuales y se van a cambiar por puertas automáticas correderas. La novedad es que no será una sola puerta: se montará un pequeño «doble acceso» (un vestíbulo intermedio), con las puertas desalineadas para que no quede un pasillo recto de entrada.

El cambio se hace, según la memoria del proyecto, para mejorar el funcionamiento del acceso: al sustituir las giratorias por correderas con ese vestíbulo, se busca evitar el «túnel de viento» de entrada directa y ordenar mejor el paso de personas entre la calle y el interior. Además, son puertas que también cuentan como salida de evacuación, así que la actuación se diseña pensando en mantener siempre rutas seguras.

Vista interior de una de las puertas giratorias del aeropuerto de Vigo. / Aena

Plazos

En cuanto a plazos, el documento fija una duración total de obra de 8 semanas desde el acta de inicio (aún tendrán que presentarse ofertas y adjudicarse). El trabajo se dividirá en fase: 2 semanas de preparativos, luego 2 semanas para el acceso norte, 3 semanas para el acceso medio y 3 semanas para el acceso sur.

¿Cómo afectará al día a día? El impacto será sobre todo en el tránsito de pasajeros en la entrada. Para reducir molestias, se trabajará de forma secuencial, es decir, una puerta cada vez, dejando siempre otras dos puertas operativas y con recorridos alternativos señalizados.

Habrá también efectos puntuales: durante algunas tareas podría haber ruido y polvo, por eso se prevén cerramientos opacos para aislar la zona; y si hiciera falta cortar electricidad que afecte a otras áreas, se hará en horario nocturno, cuando no haya previsión de movimientos de pasajeros, y coordinado con el aeropuerto.