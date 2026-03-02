La Xunta da vía libre a la licitación de 172 viviendas públicas en Navia por 37,2 millones

El Gobierno gallego da un nuevo paso en la expansión de la vivienda pública en San Paio de Navia. El Consello da Xunta autorizó este lunes la licitación de las obras para construir un edificio de 172 viviendas de promoción pública en la calle Lamela, una actuación que contará con un presupuesto de alrededor de 37,2 millones de euros y que estará cofinanciada con 22.874.799,50 euros de fondos europeos Feder.

La nueva edificación se levantará en una parcela de 3.000 metros cuadrados (M-V-7), con orientación norte-sur, y se dividirá en dos bloques con distinta altura. Según el proyecto, el bloque 1 tendrá dos sótanos, planta baja, seis plantas y ático; mientras que el bloque 2 contará también con dos sótanos, planta baja, siete plantas y ático.

En la planta baja se ubicarán ocho portales, trasteros, un local comunitario y dependencias para instalaciones. Las plantas altas y el ático se destinarán a viviendas, mientras que los dos sótanos albergarán garajes y trasteros.

El diseño prevé que cada portal del bloque 1 dé servicio a 20 viviendas —tres por planta y dos en el ático—, y que cada portal del bloque 2 atienda a 23 viviendas, con la misma distribución por plantas y ático. El proyecto fue redactado por los arquitectos Elizabeth Abalo Díaz y Gonzalo Alonso Núñez. La Xunta detalla que el contrato de redacción, incluyendo dirección de obra, fue adjudicado por 886.006,77 euros.

Diez inmuebles en construcción

La actuación se enmarca en el despliegue de vivienda pública que el Gobierno gallego impulsa en Navia. Según los datos facilitados, la Xunta tiene actualmente en construcción diez inmuebles en San Paio de Navia, con un total de 309 viviendas, y mantiene licitadas otras 43. A este paquete se sumarán, en breve, las 172 ahora autorizadas.

Además, el Ejecutivo autonómico avanza en la preparación de nuevas licitaciones: prevé sacar a concurso las obras de otras 400 viviendas en el primer semestre de este año. El objetivo final es llegar a finales de 2026 con 924 viviendas de promoción pública en ejecución en San Paio de Navia, consolidando el barrio como uno de los principales polos de vivienda protegida en la ciudad.