La Xunta autoriza más de 15 millones para hemodiálisis extrahospitalaria y a domicilio en el área sanitaria

La Xunta autorizó este lunes la contratación del servicio de hemodiálisis extrahospitalaria y hemodiálisis domiciliaria en el área sanitaria de Vigo, con un presupuesto base de licitación de 15.280.014 euros y un periodo inicial de tres años, prorrogable por dos más. El acuerdo, aprobado por el Consello, se divide en dos lotes —diálisis en centro extrahospitalario y diálisis en domicilio— y eleva su valor estimado a 29,6 millones de euros si se contabilizan posibles modificaciones y prórrogas.

El Sergas estima que este contrato permitirá atender a 220 pacientes al año, según la asistencia registrada el pasado ejercicio. En el caso de la hemodiálisis en centro extrahospitalario, la planificación contempla una media de 156 sesiones anuales por paciente (tres por semana), con un incremento previsto del 3% anual en el número de usuarios.

Además, la Consellería señala que un 4% de los pacientes necesita realizar cuatro sesiones semanales, por lo que el volumen total de actividad se situaría este año en más de 34.000 sesiones en el ámbito extrahospitalario.

A domicilio

En cuanto a la hemodiálisis domiciliaria, el Sergas prevé la incorporación inicial de cinco pacientes este año, con un incremento estimado de dos pacientes más por año. Dado que esta modalidad requiere entre cinco y seis sesiones semanales, el cálculo medio es de 286 sesiones por paciente y año, lo que llevaría el total anual a más de 1.400 sesiones.

Todos los pacientes incluidos en la prestación deberán pasar antes por una evaluación previa del Servicio de Nefrología del área sanitaria de Vigo. Además, el Sergas integra el componente tecnológico en el nuevo modelo: los datos clínicos de los pacientes hemodializados se incorporarán a la plataforma TELEA, destinada al seguimiento de pacientes crónicos.

Calidad de vida

Desde la Xunta subrayan que la hemodiálisis tiene un impacto directo en la vida personal y laboral de quienes la reciben, al exigir tratamientos frecuentes y una organización estricta de tiempos. En este contexto, la Administración autonómica enmarca el impulso de la modalidad domiciliaria en sus líneas de humanización, con el objetivo de favorecer una mejor calidad de vida, reforzar la autoestima y promover una atención más personalizada para quienes deseen mantener una vida social y laboral activa.

La diálisis es una terapia de sustitución renal que suple parcialmente la función de los riñones cuando existe una pérdida significativa de función que deriva en insuficiencia renal crónica. El contrato autorizado se centra en la hemodiálisis, un procedimiento en el que la sangre se extrae del organismo y se bombea a través de una máquina hacia un dializador (un «riñón artificial»), que filtra residuos metabólicos y devuelve la sangre purificada al cuerpo.