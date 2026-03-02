Los de Vigo vuelven a ser los médicos gallegos que más secundan la huelga indefinida de Atención Primaria

Con un 8,02% de seguimiento según los datos oficiales de la Consellería de Sanidade, los médicos del Área Sanitaria de Vigo son los que más han secundado la huelga indefinida convocada desde hoy en Atención Primaria de toda Galicia. Son tres puntos más que la media gallega. El sindicato médico convocante, O'Mega, tilda la respuesta de los facultativos de «masiva» y estima que el 82% de los que podían hacerla (eliminando mínimos, bajas y permisos del cómputo) la hicieron.

En un paseo por los centros de salud, se observa que el seguimiento es dispar. En Rosalía de Castro, por ejemplo trabajaron de mañana solo dos mínimos, había dos ausencias (cubiertas por prolongaciones) y otros cuatro optaron por hacer huelga. En el Casco Vello trabajaron solo los dos de mínimos, por que había otro de baja y los otros dos secundaron el paro. En Coia, pediatría paró toda y solo hubo una consulta con servicios mínimos, pero en adultos siguieron la protesta solo dos de trece. El centro de Pazos de Borbén, con un solo facultativo, cerró. En los Puntos de Atención Continuada (PAC), los mínimos son del cien por cien.

En términos generales y sin conocer exactamente los motivos concretos que están detrás de esta nueva huelga, la población apoya a los profesionales en su protesta. "Tal y como está la sanidad, algo hay que hacer", comentaba uno. "Motivos hay de sobra, solo por las demoras que hay para todo", apoyaba otra.

Testimonios de usuarios

Como Manuel Hernández, que acudía por una analítica que necesita, pero su médica estaba de huelga. "No me afecta, ya me atenderán mañana. Me parece bien que los médicos protesten porque es el sector más explotado. Trabajan hasta 70 horas semanales con las guardias, que son obligatorias y no le cuentan para la jubilación. Es un abuso", opina este ingeniero.

Fany aguardaba con su hijo en la sala de espera de Pediatría, donde ayer solo se atendían urgencias. La de su hijo lo era. "Nos han dicho que sí nos van a atender, no sabemos en cuánto tiempo", señalaba. Le parece bien que protesten los profesionales de la sanidad. "Está el percal para hacerlo", opina. En particular, lo que más le molesta a ella ahora es que la atención de su hijo se la vayan a llevar al Centro Integral de Salud (CIS) Olimpia Valencia. No solo porque le queda lejos de casa, sino porque su médico está en Coia.

A María Rivero el cambio de pediatría de Coia no le molesta tanto porque su médico de familia ya lo tiene en otro centro y cree que concentrar en un mismo sitio a los pediatras de varios centros de salud puede resultar bueno. Se enteró al llegar de que los médicos estaban en huelga, pero esperaba que les atendieran. "Solo venimos al pediatra por urgencias", explicaba.

Negociaciones

O'Mega y la Xunta estaban cerca de llegar a un acuerdo para evitar esta huelga, según señala el sindicato. Sostiene que habían acordado limitar a 33 el número de pacientes por jornada laboral y se rompieron las conversaciones cuando pasaron a negociar en qué condiciones se atendería la sobredemanda.

El sindicato advierte a la Xunta que es "imprescindible alcanzar un acuerdo respecto a Atención Primaria en Galicia" antes de que se sume a la convocatoria de la segunda semana de huelga para los facultativos de todos los niveles contra el estatuto marco, que está prevista para la del 16 al 22 de marzo, y que en el área promete volver a bloquear al Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi).

O'Mega reclama la intervención del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "para solucionar el conflicto". El dirigente gallego les ha respondido que la intensión de su gobierno es "hacer todo lo que esté en sus manos" por evitar las huelgas sanitarias, pero les ha reprochado que este paro lo convoca "un solo sindicato que no se quiso adherir al plan de medidas que se están implantando para mejorar la Atención Primaria".

Según los datos de O'Mega, el seguimiento de mañana habría sido el siguiente en estos centros de salud:

Bembrive (3 médicos)

-2 en huelga

-1 trabajando

Pintor Colmeiro (9 médicos de familia):

-3 en huelga

-2 mínimos

-1 de permiso

-3 trabajando

Pediatría :

-1 mínimos 1

-1 ausencia 1

-1 trabajando

Beiramar (7 MF)

-2 de mínimos

-2 de Baja

-3 de huelga

Taboada Leal

-2 de huelga

-2 de mínimos "no huelga"

-1 consulta normal

-1 ausencia

Navia (5 médicos)

- 1 ausente

-2 de huelga

-1 servicio mínimo

Casco Vello (5 médicos):

-2 de huelga

-2 de mínimos

-1 baja

Rosalía de Castro (8 médicos)

-4 de huelga

-2 de mínimos

-2 ausentes

López Mora (5 médicos)

-1 baja

-1 jubilación sin cubrir

-1 de mínimos

-2 trabajando

Chapela (6 médicos de familia)

-2 de huelga

-2 de mínimos

-2 trabajando

-el único pediatra, de mínimos

En Cangas : 11

-3 de mínimos

-2 ausentes

-3 de huelga

-1 trabajando ( + 2 deslizantes mañana)

Domaio (2 médicos)

-1 trabajando

-1 de mínimos

Baiona (7 médicos)

- 1 de huelga

- 1 de permiso

-2 de mínimos

-3 trabajando

Santa María de Oia

-1 de mínimos

-1 de huelga

-pediatría de mínimos siempre

Arbo:

-2 médicos de familia trabajando

-1 pediatra de mínimos siempre

Tui (11 médicos)

-2 jubilados no sustituidos

-1 ausente por días

-1 trabajando

-3 de mínimos

-4 de huelga

Pazos de Borbén

Hoy, cerrado.

Salvaterra (6 médicos)

- 1 ausencia,

- ⁠1 plaza sin cubrir

- ⁠1 médico de huelga

- ⁠2 haciendo mínimos

-el único pediatra, haciendo mínimos siempre.