Las vacantes para Bachillerato se disparan: 1.000 libres, un 25% del total de su alumnado en Vigo

Este curso, en los pupitres de Bachillerato están sentados un total de 4.063 estudiantes. Muchos procedentes del mismo instituto al finalizar la ESO, otros tras hacerlo en colegios concertados y perder esta subvención al tratarse de una enseñanza no obligatoria. Fuera como fuese, al ser una etapa educativa nueva, es habitual que el número de plazas disponibles de cara al próximo año lectivo sea alta pero nunca se había registrado en Vigo tal cifra.

Abandono escolar

Los datos de vacantes para el 2026/2027 publicitados por los dieciséis institutos públicos del municipio pone de relieve una realidad: cada vez son más los alumnos que tras obtener el graduado escolar dejan sus estudios o bien se decantan por otra formación. Y es que son casi un millar –concretamente 952, a falta de los datos del IES de Teis que no se han hecho públicos– las plazas libres con las que todavía cuentan con IES de Vigo de cara al curso que viene; cifra que representa el 25% del total del alumnado actual.

La mitad de plazas libres en ESO

Se trata del porcentaje más alto en una etapa educativa. Por ejemplo, para la ESO son 564 las vacantes de las que disponen estos centros de Educación Secundaria Obligatoria de Vigo tras el periodo de reserva para colegios adscritos. Y es que cada uno tiene asignado un instituto que garantiza su continuidad en el sistema educativo. El alumnado de ESO, según los datos de la Xunta para este 2025/2026 son 11.482, lo que deja un porcentaje de disponibilidad muy bajo.

ESCOLARES A LA SALIDA DE UN INSTITUTO DE VIGO / ALBA VILLAR

Otros institutos

Todo lo contrario que en Bachillerato. Pocas han sido las familias que se han decantando por seguir matriculando a sus hijos en el instituto en el cursaron la ESO, teniendo en cuenta que son muchos los que disponen de multitud de plazas libres. Por ejemplo, el IES Politécnico cuenta con 94 vacantes para 1º de Bachillerato de Artes y 40 para el de Ciencias –una clase no puede tener más de 33 estudiantes–. También el IES Castelao cuenta con una realidad pareja, con 63 vacantes en 1º de Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades y 21 para Ciencias.

Frente a esto, sí hay institutos que prácticamente no ofertan plazas porque sus alumnos de ESO las han reservado. Es el caso del IES Coruxo o el IES Álvaro Cunqueiro, que no tienen vacantes para 1º de Bachillerato. En el IES O Castro solo restan una única plaza para el primer curso de Bachillerato científico y 6 para el de Sociales y Humanidades.

Calendario

Con todo, desde ayer y hasta el próximo 20 de marzo, la Consellería abre el periodo para solicitar plaza en alguno de estos institutos públicos –y también colegios de Educación Primaria e Infantil– atendiendo a las vacantes que han dejado los alumnos de centros adscritos. En el caso de los institutos, para 1º de la ESO hay disponibles 209 vacantes, para 2º de la ESO 82, para 3º de la ESO los institutos públicos tienen disponibles 118 plazas libres y para el último curso de la ESO hay 155 vacantes.

En cuanto a Bachillerato, hay una clara distinción entre la modalidades y cursos. En total son 952 divididas de la siguiente manera: para el 1º curso hay disponibles 676 (293 para la rama de Ciencias, 247 para Ciencias Sociales y Humanidades, y 136 para Artes). Para el 2º curso son 276 libres (126 para la rama de Ciencias, 122 para Ciencias Sociales y Humanidades y 28 para Artes).

En total, 1.516 vacantes a las que todavía se puede concurrir en Vigo.