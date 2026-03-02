Termavi culmina un ciclo inversor de 18 millones en dos años en el puerto de Vigo: «Hemos hecho los deberes»

A lo largo de los 730 metros del muelle de contenedores de Guixar se erigen dos grúas Super Post Panamax, de 80 y 65 toneladas de capacidad, que permiten dar servicio a los buques mercantes más grandes del mundo. La de mayor envergadura se mudó a Vigo en julio de 2024: fabricada por Paceco España, llegó a bordo del Zhong Ren 121, de cargas especiales, procedente de Tarragona. Presenta 42 metros de altura —alcanza los 140 metros con la pluma desplegada en vertical— y puede alcanzar hileras de 22 contenedores de ancho, lo que ofrece una mayor rapidez en las operativas de carga y descarga. Esta, la de la Super Post Panamax, ha sido una de las grandes compras de Termavi en los últimos años, pero no la única. «Hemos hecho los deberes, llevamos invertidos en dos años 18 millones de euros en maquinaria», resume Román Davila, de Grupo Davila.

En los próximos días entrará en funcionamiento una nueva grúa pórtico automática (RTG, Rubber Tired Gantry), adquirida a la compañía finlandesa Konecranes, que ha supuesto una inversión de 3 millones de euros. Está culminando la fase de testeo. Es un modelo híbrido, más eficiente energéticamente, capaz de enviar toda la información al sistema digital del centro de operaciones de Termavi, el TOS. Aunque no es lo idóneo, al menos para terminales como la de Guixar —incrementa los tiempos logísticos por los trabajos de remoción—, este dispositivo puede rebasar los seis contenedores en altura.

Además de las dos Super Post Panamax, en la campa también operan una Post-Panamax de 40 toneladas, una Panamax de 36 toneladas y una Feeder de 32 toneladas, además de 7 grúas trastainer de 40 toneladas y 9 reach stackers de 45 toneladas. A lo largo del próximo ejercicio las grúas serán sometidas a trabajos de refitting, que consisten en una renovación completa de los equipos mecánicos o hidráulicos.

RTG automática de la marca Konecranes, la misma que acaba de ser adquirida para Guixar / Konecranes

«Aquí hacemos un trabajo en equipo, es muy importante que estemos coordinados completamente», resume Ana Laranga, responsable de Operaciones Marítimas en Termavi, compañía a la que se incorporó hace más de veinte años. En el centro de operaciones —Alejandro Rodríguez es su homólogo en Operaciones Terrestres—, cuatro palabras resumen el leitmotiv de su sistema de trabajo: «planificación, comunicación, supervisión y seguridad». «Estamos disponibles los 365 días del año —prosigue Laranga— para dar el mejor servicio posible».

El conjunto del puerto de Vigo anotó, en 2025, más de 5,5 millones de toneladas de tráficos; la terminal de Guixar superó los 300.000 TEU (unidad de medida para un contenedor de 20 pies) por primera vez, tras un avance interanual del 3,7%. Solo Valencia, Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Tenerife y Bilbao rebasaron estos registros.