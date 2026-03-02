De rozar el 9 en Bachillerato a una FP

Si eres mal estudiante, para la FP. Si no vales para estudiar, a la FP. Si no tienes claro qué hacer, sácate una FP. La eterna alternativa, un buen «plan b». Esta arcaica concepción de la Formación Profesional ha dado un giro de 180 grados y ahora en sus pupitres se sientan lo mejor de cada clase de la ESO o incluso de Bachillerato. «En total con la ABAU tenía cerca de un 12 y me metí en Ingeniería Aeroespacial. Pensaba que con mi nota era lo que tocaba. Después de dos años lo dejé, no era para mí, no me apasionaba; a la gente le gustaba hablar de las clases al terminar. A mí no. Empecé entonces a trabajar en Citroën y me di cuenta que era mi vocación. Ahora estoy con el ciclo superior de Transporte y Logística, que es a lo que realmente me quiero dedicar», cuenta Nicolás Urcera Rebolledo, estudiante del último curso de un ciclo de FP en el CPR Aloya.

Estudiantes brillantes

Su trayectoria académica se aleja por completo de la «norma», al igual que la de Violeta González, Eva Resille o Aroa Pazó; todas con notazas en Bachillerato –de un 8,54 a un 9,45– y ahora cursando sendos grados superiores bien como salida profesional, para ratificar su vocación o incluso como un «puente» para un futuro acceso a una carrera universitaria. «Asociaba los ciclos de FP a una alternativa, no primera opción, y ahora los veo de otra manera. En mi ciclo recibo una formación y nociones que solo por Bachillerato no las tendría. Yo porque era buena estudiante pero estudiaba cosas que no me gustaban o que no me interesaban. En el ciclo de FP sí estudio cosas relacionadas con lo que me quiero dedicar o incluso con la carrera que me propongo hacer en u futuro. Voy a ir muchísimo mejor preparada y sabiendo a ciencia cierta que eso es lo que quiero hacer», explica Eva Resille, alumna del 2º curso del ciclo superior de Anatomía Patológica.

Coincide en opinión con la de Aroa Pazó, estudiante de Gondomar con un expediente brillante en Bachillerato pero una mala ABAU (antigua denominación de la PAU) la alejó de su idea inicial de estudiar la carrera de Odontología. «Realmente no tenía pensado estudiar un ciclo, pero creo que estoy muchísimo mejor preparada para el mundo laboral. Sobre todo por poder decir ‘caray, de verdad me gusta esto’; lo bueno de la Formación Profesional es que estudias algo que realmente te gusta», valora esta estudiante de 2º curso del ciclo superior de Higiene Bucodental en el CIFP Manuel Antonio.

«Presión» en Bachillerato

Reconoce que en Bachillerato, a pesar de su sobresaliente de media, la «presión» era mucho mayor de la que se encuentra hoy en día. «No es más sencillo; los contenidos están bastante equilibrados, tenemos módulos genéricos a todos los ciclos y otros específicos como intervención bucodental donde empezamos a trabajar en la boca del paciente», amplía Pazó.

Un «estigma» erróneo

Igual de «buena estudiante» que ella es Violeta González, con un 8,54 de media al terminar Bachillerato. En su caso, acudir literalmente a la universidad no era su objetivo, pero sí cursar sus estudios superiores de música, que bien podríamos definir como un equivalente. De igual modo, su idea no era dedicarse a ello por eso apostó por una FP y no porque, en un primer momento, la animasen. «Terminas Bachillerato y lo primero que piensas es en una carrera, pero yo quería trabajar pronto. Sé que con mi ciclo voy a poder trabajar en el puesto que quiera. Mucha gente se atasca en la carrera, tienen aún este estigma negativo de la FP, están totalmente equivocados», cuenta la estudiante del CS de Administración y Finanzas.