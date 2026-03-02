Restricciones de tráfico en Vigo: un carril menos el lunes y martes en López Mora y corte total el miércoles por obras
Debido a las obras, el carril bus de López Mora, entre José Frau y Peniche, estará abierto a la circulación general de vehículos durante el corte del miércoles
Semana de restricciones y corte de tráfico en la céntrica calle López Mora de Vigo. Hoy lunes y mañana martes, la calle perderá un carril de circulación a la altura del número 41, justo en el cruce con Pintor Lugrís (donde se ubica la Policía Nacional). Y, el miércoles 4 de marzo el tráfico se cortará por completo en este punto durante ocho horas, lo que obligará a los conductores a desviarse varios metros antes por Tomás Alonso o Arquitecto Pérez Bellas.
Este corte de tráfico responde a las obras de humanización y de instalación de las rampas mecánicas de la calle Pintor Lugrís. Esta semana, según informa la Concejalía de Tráfico, se procederá al asfaltado del cruce con López Mora, lo que obliga a activar estas restricciones.
El lunes 2 y el martes 3 se realizarán trabajos de fresado que no obligará a cortar la circulación por completo, pero sí que en ese tramo se dejará operativo solo un carril. El miércoles 4 de marzo se procederá a la pavimentación del cruce, con lo que el tráfico se cerrará entre las 09.00 y las 17.00 horas. Solo podrán acceder vehículos de servicio público, empresas de carga y descarga y de vecinos hacia sus garajes.
Para avisar a los conductores que la calle López Mora estará cortada el miércoles a la altura del número 41, se instalarán carteles de advertencia para que se desvíen o en el cruce de Peniche hacia Tomás Alonso a la altura de la intersección con Arquitecto Pérez Bellas.
Mientras dure el cierre de la calle, se autorizará la circulación general de vehículos por el carril bus de López Mora entre José Frau y Peniche.
