Restricciones de tráfico en Vigo: un carril menos el lunes y martes en López Mora y corte total el miércoles por obras

Semana de restricciones y corte de tráfico en la céntrica calle López Mora de Vigo. Hoy lunes y mañana martes, la calle perderá un carril de circulación a la altura del número 41, justo en el cruce con Pintor Lugrís (donde se ubica la Policía Nacional). Y, el miércoles 4 de marzo el tráfico se cortará por completo en este punto durante ocho horas, lo que obligará a los conductores a desviarse varios metros antes por Tomás Alonso o Arquitecto Pérez Bellas.

Este corte de tráfico responde a las obras de humanización y de instalación de las rampas mecánicas de la calle Pintor Lugrís. Esta semana, según informa la Concejalía de Tráfico, se procederá al asfaltado del cruce con López Mora, lo que obliga a activar estas restricciones.

El lunes 2 y el martes 3 se realizarán trabajos de fresado que no obligará a cortar la circulación por completo, pero sí que en ese tramo se dejará operativo solo un carril. El miércoles 4 de marzo se procederá a la pavimentación del cruce, con lo que el tráfico se cerrará entre las 09.00 y las 17.00 horas. Solo podrán acceder vehículos de servicio público, empresas de carga y descarga y de vecinos hacia sus garajes.

Para avisar a los conductores que la calle López Mora estará cortada el miércoles a la altura del número 41, se instalarán carteles de advertencia para que se desvíen o en el cruce de Peniche hacia Tomás Alonso a la altura de la intersección con Arquitecto Pérez Bellas.

Infografía del resultado de las actuaciones en la calle Pintor Lugrís, con la rampa mecánica. / e.v.

Mientras dure el cierre de la calle, se autorizará la circulación general de vehículos por el carril bus de López Mora entre José Frau y Peniche.