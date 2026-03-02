El Puerto de Vigo arranca la urbanización de la explanada anexa a la lonja casi cuatro años después de concluir el relleno

Casi cuatro años después de concluir el aterramiento del último relleno de la ría de Vigo, la explanada de la Avenida de Beiramar anexa a la Lonja (frente al Auditorio) empieza, por fin, a moverse. El Puerto ha dado el pistoletazo de salida a los trabajos de urbanización de este ámbito —más de 8.000 metros cuadrados— en el que se habilitará un aparcamiento cubierto y zonas de servicio para los minoristas de pescado, además de su conexión con la senda ciclopeatonal que recorre la fachada marítima, como adelantó este periódico.

Esta misma mañana, operarios de la empresa adjudicataria, Civis Global, iniciaban las labores de asentamiento y consolidación del suelo con maquinaria pesada, tras limpiar y desbrozar la maleza acumulada en los últimos años. El relleno se completó a finales de 2022, con trabajos ejecutados por Trabajo y Obras Sato por unos 3,7 millones de euros. Ahora, la urbanización arranca con un presupuesto de casi 1,5 millones de euros (sin IVA) y un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que, salvo imprevistos, debería estar finalizada a finales de este año.

Los retrasos en el aprovechamiento de este espacio ganado al mar, como ha explicado en varias ocasiones la Autoridad Portuaria, obedecen a dos factores principales: el tiempo necesario para el asentamiento de los terrenos y el diseño del plan para esta explanada, que pretende compatibilizar la apertura del puerto a la ciudad —prolongando el actual paseo hacia el mar— con la prestación de servicio a un colectivo clave: las vendedoras y vendedores que cada madrugada acuden a la lonja a comprar pescado.

Dignificar el oficio

Como ya avanzó FARO, el objetivo del Puerto es mejorar las condiciones de trabajo de los minoristas y del personal de pescaderías de los mercados de abasto, no solo de Vigo, sino de toda la provincia, que acuden a diario a la subasta de O Berbés. Para ello se instalarán marquesinas con una cubierta formada por jardines vegetales, siguiendo ejemplos de edificios emblemáticos como la estación marítima de Vancouver o el CopenHill de Copenhague.

Infografía del proyecto. / APV

Bajo esas marquesinas se dispondrán plazas de aparcamiento y una zona de preparación del pescado, de manera que los minoristas —un colectivo de más de 500 personas— puedan desarrollar su actividad a cubierto y sin sufrir las inclemencias meteorológicas. La nueva área tendrá capacidad para un centenar de profesionales de este gremio.

El proyecto incluye asimismo un espacio específico para la operativa de carga y descarga de camiones que llegan al Puerto con pescado capturado por la flota local en Gran Sol y descargado en Irlanda, Inglaterra o Francia. Esta zona, situada junto a la sala de subastas, pretende optimizar la logística, reduciendo tiempos al permitir que diez camiones descarguen simultáneamente de forma rápida y eficaz, y siempre en horario nocturno.

Protestas

La construcción del relleno —que contó en su momento con el visto bueno del Ministerio para la Transición Ecológica— fue criticada desde el principio por el Concello y por formaciones como el BNG, que cuestionaron el aterramiento de más de 8.000 metros cuadrados de ría para uso logístico. «Debe ser una zona de interacción puerto-ciudad, no un aparcamiento para camiones», criticó el alcalde, Abel Caballero. El relleno fue impulsado en su día por Enrique López Veiga durante su etapa como presidente de la Autoridad Portuaria, a petición del sector pesquero vigués.