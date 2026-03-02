El Puerto exporta su modelo «Blue Growth» a India para reforzar la sostenibilidad pesquera

El Puerto de Vigo vuelve a situarse en el radar internacional como referente en economía azul y sostenibilidad marítima. Esta semana recibe a una delegación de alto nivel de la India, integrada por representantes del Gobierno nacional y de dos puertos pesqueros piloto, en una visita promovida junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para conocer de primera mano la estrategia viguesa de «Puerto Azul» y su hoja de ruta «Blue Growth».

La misión fue recibida este lunes por el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, y parte de su equipo directivo. El objetivo central del viaje técnico es analizar cómo Vigo implementó un enfoque de gobernanza, innovación y sostenibilidad que el puerto vincula al plan «Blue Growth», iniciado en 2016 y citado por la institución como su punto de partida hacia un modelo más eficiente y alineado con la descarbonización.

Desde Praza da Estrela subrayan que la elección de Vigo como referencia no es casual. La terminal olívica se presenta como pionera en la aplicación integral de la estrategia europea de economía azul sostenible, con un foco en la innovación tecnológica, la recuperación económica compatible con el entorno y la creación de empleo de calidad.

Lonja 4.0

Entre los proyectos que la delegación conocerá durante su estancia figura la Lonja 4.0, planteada como un modelo de digitalización, trazabilidad y eficiencia energética. El puerto destaca que esta línea de trabajo persigue reducir un 37% las emisiones y cubrir el 20% del consumo con energía solar, dentro de su transición hacia infraestructuras más autosuficientes.

La visita se enmarca en la Iniciativa de Puertos Azules («Blue Ports Initiative») de la FAO, un programa que busca convertir puertos pesqueros de todo el mundo en nodos de valor social, económico y ambiental para sus territorios. En este contexto, el Puerto de Vigo y la Xunta de Galicia figuran como impulsores de la iniciativa, que aspira a replicar en otros países prácticas de gobernanza y sostenibilidad ya ensayadas en Galicia.

Tras su paso por Vigo, la agenda de la delegación incluye visitas técnicas a otros enclaves gallegos. En Baiona, el grupo profundizará en la coexistencia entre pesca y turismo; y en Cambados conocerá la gestión de puertos de escala media y el sector del procesado. El itinerario se completa con encuentros para buscar sinergias con el tejido empresarial, con visitas previstas a Aclunaga y a diversas compañías vinculadas al sector pesquero.

Proyección exterior

El puerto enmarca esta cooperación como parte de su estrategia de proyección exterior y de promoción de estándares elevados de sostenibilidad, compartiendo experiencia en transición energética y competitividad responsable. La delegación india está compuesta por Rajiv Pratap Dubey (Ministerio de Pesca), Shivam Teotia (director y secretario adjunto de los Territorios de la Unión de Dadra y Nagar Haveli y Daman & Diu), Prashant Rameshbhai Sarsariya (ingeniero ejecutivo del Gobierno de Gujarat, Gandhinagar), el Dr. R. Suresh (especialista en automatización y socioeconomía) y Cristina Izaguirre, consultora de la iniciativa «Puertos Azules» de la FAO.