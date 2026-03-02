Vigo también se llevó un Goya

Además de los premios cosechados por «Sirat» y «Decorado», la gala de los Goya también hizo subir a un vigués al escenario para recoger uno de los anhelados «cabezones». El distribuidor Enrique Costa recogió el galardón a la Mejor Película Europea por «Valor sentimental», metraje noruego producido por Elastica Films, fundada en 2021 por él y su pareja, la productora María Zamora, Premio Nacional de Cinematografía 2024.

En su escueta intervención sobre el escenario, el vigués trasladó el agradecimiento del equipo de la película a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y recordó a José Luis Cienfuegos, impulsor de los festivales de cine de Valladolid, Gijón y Sevilla, fallecido el pasado diciembre. «En nombre de Elastica queremos darle las gracias a una persona que ha hecho siempre mucho por el cine independiente, y por el cine en general [...]. Te echamos muchísimo de menos», homenajeó.

«Valor sentimental», la película noruega distribuida por el vigués, es uno de los grandes títulos de la temporada y en cada cita cinematográfica agranda su palmarés: ganó el gran premio del jurado de Cannes, el BAFTA a la mejor película de habla no inglesa, se consagró como mejor filme para Academia de Cine Europeo y está nominada a nueve Oscar.

El filme, dirigido por Joachim Trier, teje una historia de relaciones familiares y de amor al cine con un elenco formado por Stellan Skarsgard, Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lileaas y Elle Fanning.

Acento gallego en nueve «cabezones»

Galicia ha brillado en una de las ediciones de los Premios Goya con más representación gallega. «Sirat», de Oliver Laxe, se ha hecho con seis galardones -todos ellos técnicos-, siendo la máxima premiada, y «Decorado» obtuvo el premio a Mejor Película de Animación.

Durante la primera parte de la gala, Laxe y su equipo han recogido el Goya a Mejor Montaje, Música Original, Mejor Dirección de Producción, Mejor Dirección de Fotografía y Mejor Sonido. En esta categoría, Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Pradera se han convertido en el primer equipo enteramente femenino en conseguir dicho galardón. También están nominadas en esta categoría a los Premios Óscar y podrían convertirse en el primer equipo íntegramente femenino en ganar la estatuilla.

En la categoría de Goya a Mejor Película de Animación, la galardonada ha sido «Decorado», dirigida por el gallego Alberto Vázquez. Se amplía así su palmarés en los Goya, ya que ostentaba cuatro premios anteriores: Mejor cortometraje de animación en 2012 por «Birdboy»; cortometraje de animación en 2017 con «Decorado»; mejor película de animación en 2017 por «Psiconautas» y mejor película de animación en 2022 con «Unicorn Wars».

Asimismo, «Ciudad sin sueño», que cuenta con coproducción gallega, se llevó uno de los cinco galardones a los que optaba, el de Mejor Actor Revelación.