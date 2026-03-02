El PP critica que el Concello de Vigo no destinará a vivienda «ni un solo euro» con la modificación presupuestaria

La presidenta del PP de Vigo y portavoz del grupo municipal en el Concello, Luisa Sánchez, lamentó que la nueva modificación presupuestaria del gobierno local «no incluye ninguna partida para vivienda». «Once millones, de los cuales no hay ni un solo euro para el principal problema de los vigueses. Cero euros para ayudas al alquiler, para rehabilitación o para la construcción de vivienda pública», criticó.

Sánchez añadió que el equipo de Caballero «sigue sin hacer nada por aportar soluciones, más allá de sus anuncios vacíos». «Lleva casi 19 años sin poner un solo ladrillo, a pesar de tener competencias en la materia», insistió. Lo cierto es que le corresponde principalmente a la Xunta (gobernada por el PP desde 2009) esta materia, en la que también tienen responsabilidad los concellos y el Estado.

El PP local afea que, «a día de hoy, la empresa municipal de vivienda sigue sin estar constituida y no existe ni un solo edificio en construcción por parte del Gobierno local». «Además, se confirmó la ineficacia de las ayudas municipales para rehabilitación de pisos vacíos», apostilla antes de indicar que «la Junta de gobierno local aprobó el viernes la la segunda modificación presupuestaria en menos de siete meses y llega apenas dos meses después de haber aprobado los presupuestos municipales para este 2026».

«Mala planificación y gestión errática»

Sánchez comentó que esta decisión es «una nueva prueba» de la «mala planificación y gestión errática» de Caballero. Añadió que «también el interventor municipal ha manifestado sus reparos, tachando de «dudosa» la justificación del gobierno local para asignar el dinero correspondiente a las obras en ejecución». «Según advierte en su informe, el Concello debería reforzar su justificación porque lo normal es que esos importes figuren ya en el presupuesto de este año», apuntó la dirigente popular.

El PP comenta que el expediente de la modificación presupuestaria «también refleja que, en realidad, de esos 11 millones anunciados, solo 2,1 millones son crédito extraordinario, mientras que la inmensa mayoría –8,8 millones de euros– son suplementos de crédito».

«Esto significa que la mayor parte del dinero –esos 8,8 millones– no son para nuevas actuaciones, sino para completar obras que ya están en marcha y que, por una razón u otra, requieren de más dinero, como ocurre en varios proyectos del Vigo Vertical, caso de las rampas Pintor Lugrís, o las certificaciones finales de otras, como el parque Camilo José Cela o la calle Pablo Iglesias», explican desde la formación.

Más de 1 millón para el SAF

«No es solo que este gobierno sea incapaz de gestionar y cumplir con lo que tiene presupuestado, como ocurrió con las cuentas del año pasado que se cerraron con una ejecución de las inversiones que se quedó en un raquítico 23%, sino que, a mayores, es incapaz de prever y planificar lo que quiere hacer en los próximos meses», esgrimió Luisa Sánchez. «De hecho, de esa cantidad, 1,1 millones de euros son para la indemnización que hay que pagar a la empresa que gestiona el SAF (Servizo de Axuda no Fogar) por haber estado operando un mes sin contrato, una actuación que también fue cuestionada por el interventor municipal», continúa el PP.

El Partido Popular critica que, «en definitiva, se trata de una enmienda de Caballero a sus propios presupuestos, apenas unos meses después de rechazar todas las enmiendas presentadas por el PP de Vigo para mejorar las cuentas municipales». «Unas propuestas que incluían, entre otras cuestiones, elevar las partidas destinadas a vivienda hasta los 60 millones de euros para compra de suelo (16 M€), construcción de pisos de protección pública (27 M€), rehabilitación (8M€) o alquiler (9M€)», abunda.

«No se revierten a la ciudad 215 millones»

El PP señala que esta nueva modificación refleja el «despropósito» del Gobierno de Caballero «a la hora de gestionar, que le ha llevado a acumular 215 millones de euros en remanentes de Tesorería». «Los ha recaudado, pero no los revierte en la ciudad. Es dinero que está parado y que no se está movilizando para mejorar los servicios públicos. Caballero le debe 215 millones de euros a los vigueses: los ha recaudado pero no los ha devuelto en forma de mejores servicios públicos», finalizó Sánchez.