El PP critica que Caballero vuelve de su reunión en Madrid por el Mundial «con las manos vacías»

«Desgraciadamente, se confirman nuestros peores temores: el alcalde regresa de su viaje a Madrid con las manos vacías». Fue la reacción de la presidenta del Partido Popular de Vigo y portavoz del grupo popular en el Concello, Luisa Sánchez, a la reunión del alcalde, Abel Caballero, con la ministra Milagros Tolón para analizar las posibilidades de que Vigo sea sede del Mundial de fútbol de 2030.

«Entendemos que se trata de un apoyo moral, porque de apoyo económico nada. Es decir, España se postula para ser país anfitrión del Mundial 2030, pero se niega a poner un euro», trasladó. Criticó que, «con su política de hacer enemigos, la ciudad no se ha movido del punto en el que se encontraba hace un año».

«El alcalde debe recapacitar. Vigo debe ser incluida en el listado de sedes y la Federación debe conseguir que la FIFA nos incluya entre ellas, pero está claro que Caballero no es capaz de conseguirlo y ha quedado demostrado que su estrategia solo conduce al fracaso. Nadie rebate los méritos de Vigo para ser sede del Mundial; la duda es si el alcalde sabe hacerlos valer», añadió.

El BNG ve «propaganda persoal»

El BNG de Vigo pidió al alcalde que abandone «a política de opacidade arredor da candidatura de Vigo para ser sede do Mundial de fútbol 2030». «Está moi ben que o alcalde viaxe, pero o que non pode facer é ir pedir fóra o que non é capaz de explicar na súa propia cidade», reflexionó antes de apuntar que «a aspiración mundialista de Vigo non pode seguir sendo o segredo mellor gardado de Abel Caballero nin unha estratexia de propaganda persoal».

Desde el BNG, critican que, a día de hoy, la vecindad y los grupos de la oposición sigan sin disponer de información detallada sobre un proyecto que podría rondar los «75 millones de euros» de inversión municipal. «Sería o maior investimento das últimas décadas e non podemos asinar un cheque en branco sen saber cal vai ser o custo real e, sobre todo, o retorno para a cidade», apuntó Igrexas.

Además, lamentó que el PP y el PSOE estén instalados en un «bucle de ruido y testosterona partidista», centrados en cruzar acusaciones con la Xunta, la Diputación o el Gobierno central. Frente a esto, el BNG reclama «racionalidade e seriedade» para abordar un reto de esta magnitud.