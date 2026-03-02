¿Qué parroquias tienen más y menos población en Vigo? Así se divide la ciudad

La construcción y expansión de Vigo a lo largo de su historia ha sido posible gracias a la suma de fuerzas con otros enclaves que, en el pasado, eran territorios independientes y con personalidad propia que, con el paso de los años, forman ya parte reconocible de la trama urbana. Sin embargo, son muchos los puntos de la ciudad que conservan un carácter más rural, como si de aldeas se tratasen, y esto sigue quedando perfectamente reflejado en la estructura administrativa de Vigo, como queda de manifiesto con el nomenclátor que maneja el Instituto Nacional de Estadística.

Este establece que Vigo se divide en el casco urbano, donde se concentran más de 200.000 vecinos (una séptima parte del censo total) y que incluye todo el centro y los barrios, pero también en 17 parroquias que, a su vez, se dividen en casi 300 núcleos de población, con un espacio propio también reservado para las Islas Cíes, donde el último padrón recoge cuatro personas allí registradas.

Lavadores, con casi 17.500 residentes y con perspectivas de seguir aumentando en los próximos años al concentrarse allí el desarrollo de extensas superficies residenciales, es la parroquia más poblada de Vigo con mucha diferencia, al contabilizar más del doble de población que Castrelos (8.062), a la que siguen en la lista Cabral, San Andrés de Comesaña, San Paio de Navia y Freixeiro, todas ellas entre los 6.700 y los 6.100 habitantes. En un escalón inferior, pero por encima de los 5.000 vecinos, encontramos Valadares, Beade y Coruxo. La parroquia que registra una menor población es Zamáns, que no alcanza el millar de personas al contabilizar 843 a 1 de enero del año pasado. El peso demográfico, pequeño en relación al conjunto de Vigo, se ve con otra perspectiva al tener en cuenta que sumar al menos 5.000 vecinos supone estar por encima de dos de cada tres ayuntamientos de Galicia.

¿Y más allá de las parroquias? Pues hay incluso núcleos de población (o aldeas) que presentan cifras significativas. Es el caso, por ejemplo, de Pardavila, entidad más grande dentro de Lavadores que por sí sola reúne en sus calles y caminos a 4.833 vecinos, ligeramente por encima de los 4.616 del núcleo de Ponte, en San Andrés de Comesaña, o de los 4.132 o 3.809 de Xuncal (San Paio de Navia) y Pereiró (Castrelos), respectivamente.

Aunque más de una veintena de aldeas viguesas suman más de un millar de vecinos, hay situaciones radicalmente opuestas, con un buen puñado de ellas en riesgo de despoblación, tal y como sufren centenares de núcleos de población de Galicia. Pinal, en Saiáns y con seis vecinos empadronados, es la entidad que presenta dentro de la ciudad una cifra más baja de residentes.