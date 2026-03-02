Nuevo mes... y nueva subida del precio del alquiler en Vigo: vuelve a batir su récord

Encontrar una vivienda en alquiler en Vigo a un precio razonable es prácticamente una misión imposible. El metro cuadrado del alquiler volvió a subir en febrero, según los datos de Idealista, el portal inmobiliario que más ofertas aglutina. Ya está en 11,5 euros de media, casi un 28% más que hace cinco años y cerca de un 8,5% por encima de la cifra registrada 12 meses antes. Se incrementa continuamentes desde agosto y no parece que este escenario, preocupante cuando menos, vaya a cambiar a corto plazo.

Es evidente que el aumento del precio del alquiler no se corresponde con el de los sueldos en la gran mayoría de ciudadanos, situación que genera una crisis habitacional que coge peso con el paso del tiempo. Vigo es la urbe gallega en la que es más inaccesible una vivienda en arrendamiento, seguida de A Coruña, donde el metro cuadrado se mantuvo en 11,2 euros. La ciudad herculina es la única de Galicia declarada zona de mercado residencial tensionado: lo es oficialmente desde finales del mes de julio.

Mercado tensionado en A Coruña

Lo cierto es que esa distinción no ha impedido que el precio medio descienda, al menos, en las propiedades que se ponen en arrendamiento en Idealista. Según este portal, en agosto, el metro cuadrado en alquiler en A Coruña se situó en 10,7 euros. Se mantuvo en 10,8 euros en septiembre, octubre y noviembre y volvió a subir en diciembre (11,1 euros) y enero (11,2 euros). En todo caso, se trata de un incremento bastante menos pronunciado que el de Vigo: un 4,7% frente a un 8,5%, con cifras aproximadas.

Más de 7.000 vecinos esperan por los pisos protegidos de Navia y el Plan Xeral, en base al registro único de demandantes de Galicia. Una de las grandes esperanzas es San Paio de Navia —a cargo de la Xunta–, con unas 1.600 viviendas de promoción pública. El PXOM proyecta más de 14.500 a precio tasado. Además, el Concello, que ha optado hasta ahora por no reclamar la zona de mercado residencial tensionado a la Xunta -sí lo ha hecho Santiago-, ha lanzado varios proyectos para alquiler asequible y facilitar la incorporación de propiedades vacías a este mercado.

La quinta de España donde más subió

Vigo, siendo la décimo cuarta ciudad más poblada, es la quinta de España donde más subió el alquiler en 2025. Aumentó el año pasado casi cuatro veces más que en Barcelona, la urbe con el precio más elevado del Estado: 23,8 euros. En román paladino: cada vez es más difícil encontrar un piso o una casa disponible para arrendar que no suponga un desembolso importante para los inquilinos. Resultado: está en riesgo para muchas personas el derecho a una vivienda digna y adecuada, recogido en el artículo 47 de la Constitución.

En Idealista, esta mañana, solo había cuatro viviendas en alquiler por menos de 500 euros al mes de un total de 300 disponibles: tres estudios y un ático de entre 25 y 32 metros cuadrados. Por menos de 600, solo 17, y siete de ellas, sin ascensor. En venta, más de lo mismo. El precio del metro cuadrado rozó en enero los 2.400 euros, según la información recogida por este portal inmobiliario. No parece que el panorama vaya a favorecer a los potenciales inquilinos o compradores, al menos, a corto plazo.