Dos MIR del Chuvi, en un trabajo internacional sobre los beneficios del ejercicio físico preoperatorio

Pablo Díaz y Eva Diz, médicos residentes del Chuvi y pertenecientes a las especialidades de Medicina Interna y Oncología Médica, respectivamente, participaron en un trabajo científico internacional que refuerza la evidencia sobre la utilidad del ejercicio físico previo a la cirugía como herramienta para optimizar la recuperación en el período postoperatorio.

La investigación estuvo dirigida por el facultativo José Carlos Diz, especialista en Anestesiología y Reanimación del Hospital Álvaro Cunqueiro e investigador adscrito al grupo WellMove Research de la Universidad de Vigo.

Según explica Pablo Díaz, primer firmante del artículo, «esta investigación confirma con datos sólidos algo que ya intuíamos en la práctica clínica: preparar al paciente antes de la cirugía, a través de programas estructurados de ejercicio físico, puede marcar una diferencia significativa en su recuperación posterior». El residente destaca que «no se trata solo de llegar mejor a la intervención, sino de favorecer una recuperación más rápida y con mayor autonomía en las semanas siguientes».

El trabajo se publicó recientemente en BJS Open, revista científica situada entre las de mayor impacto internacional en el ámbito de la cirugía, lo que pone de manifiesto la solidez metodológica y el interés clínico de los resultados obtenidos.

Hallazgos principales

En el marco del trabajo se realizaron 21 ensayos clínicos que incluyeron un total de 1.649 pacientes, de los que 828 participaron en programas de ejercicio preoperatorio.

Los resultados evidencian que los pacientes que realizaron ejercicio físico antes de la cirugía mejoraron de forma significativa su capacidad funcional preoperatoria, que fue medida mediante la prueba de marcha de seis minutos. Esta mejoría persistió en el período postoperatorio, prolongándose incluso en más de un mes tras la intervención. Además, los resultados sugieren que los pacientes con peor condición física previa, podrían beneficiarse en mayor medida de los programas de ejercicio físico preoperatorio.

Tal y como explica Pablo Díaz, «uno de los aspectos más relevantes es que los pacientes con peor condición física inicial son los que más se benefician de estos programas, lo que abre la puerta a identificar perfiles de mayor riesgo en los que este tipo de ejercicios pueden tener un impacto especialmente importante».

Los resultados confirman que los programas de prehabilitación que incluyen ejercicio físico parecen ser de utilidad para mejorar la capacidad funcional tras la cirugía, lo que podría ayudar a conseguir una mejor recuperación global de los pacientes.

Importancia clínica

La baja capacidad cardiorrespiratoria antes de una cirugía está asociada a mayor riesgo de complicaciones y mortalidad perioperatoria, por lo que los programas de ejercicio físico preoperatorio representan una herramienta potencialmente útil para mejorar los resultados clínicos de los pacientes quirúrgicos.

El estudio se desarrolló con datos clínicos de múltiples especialidades quirúrgicas, principalmente cirugía cardíaca, colorrectal y torácica, lo que refuerza la aplicabilidad de los resultados a diferentes tipos de pacientes.