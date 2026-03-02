A juicio en Vigo por estafar a una familia en la reforma de una vivienda
Fiscalía pide 2 años de cárcel para cada acusado por simular una empresa de reformas, cobrar 15.700 euros y no ejecutar la obra salvo una mínima demolición
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, sentará esta semana en el banquillo de los acusados a tres hombres procesados por un delito de estafa al simular, según el escrito de la Fiscalía, representar a una empresa de reformas de viviendas. El perjudicado los contrató y llegó a abonarles casi la mitad del presupuesto, en torno a 15.700 euros, de la obra que los acusados habían estimado.
Sin embargo, «los acusados no realizaron más que una ínfima actividad de demolición tendente a simular el inicio de la realización de los trabajos pactados, no procediendo a la ejecución de las obras pactadas ni tampoco —pese a los requerimientos efectuados para ello y al tiempo transcurrido— a la devolución de los 15.700 euros abonados», esgrime el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones previas.
Por todo ello, solicita para los tres responsables, en concepto de coautores, la pena de 2 años de prisión por sendos delitos de estafa y el pago de una responsabilidad civil por la devolución de los 15.700 euros «abonados».
Los hechos datan de febrero de 2023, amparándose los acusados en varias empresas que sí estaban activas y de las que ellos eran representantes.
