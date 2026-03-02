Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Conflicto Oriente PróximoGallegos en la guerraExpedientes brillantes a FPGirona-CeltaMarca Galicia en los GoyaArribada
instagramlinkedin

A juicio en Vigo por estafar a una familia en la reforma de una vivienda

Fiscalía pide 2 años de cárcel para cada acusado por simular una empresa de reformas, cobrar 15.700 euros y no ejecutar la obra salvo una mínima demolición

Entrada principal a la Ciudad de la Justicia en Vigo.

Entrada principal a la Ciudad de la Justicia en Vigo. / A. O.

Elena Villanueva

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, sentará esta semana en el banquillo de los acusados a tres hombres procesados por un delito de estafa al simular, según el escrito de la Fiscalía, representar a una empresa de reformas de viviendas. El perjudicado los contrató y llegó a abonarles casi la mitad del presupuesto, en torno a 15.700 euros, de la obra que los acusados habían estimado.

Sin embargo, «los acusados no realizaron más que una ínfima actividad de demolición tendente a simular el inicio de la realización de los trabajos pactados, no procediendo a la ejecución de las obras pactadas ni tampoco —pese a los requerimientos efectuados para ello y al tiempo transcurrido— a la devolución de los 15.700 euros abonados», esgrime el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones previas.

Por todo ello, solicita para los tres responsables, en concepto de coautores, la pena de 2 años de prisión por sendos delitos de estafa y el pago de una responsabilidad civil por la devolución de los 15.700 euros «abonados».

Noticias relacionadas

Los hechos datan de febrero de 2023, amparándose los acusados en varias empresas que sí estaban activas y de las que ellos eran representantes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
  2. «Cuando el intestino lo tenemos bien, las arrugas aparecen más tarde»
  3. Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
  4. Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos
  5. Reaniman a un jugador del Keniata de Moaña tras sufrir un infarto durante un partido
  6. Therians en Vigo: «La burla y el rechazo circulan más rápido que la comprensión»
  7. De un bajo en la rúa Muíño a referencia internacional: 50 años de Aluminios Campos
  8. El TSXG niega a un opositor exámenes de otros años al ser identificativos por la caligrafía

Vigo también se llevó un Goya

Vigo también se llevó un Goya

La Audiencia de Vigo ordena tramitar como intento de homicidio al ataque al policía de Camiño Eixón

El Puerto exporta su modelo «Blue Growth» a India para reforzar la sostenibilidad pesquera

El Puerto exporta su modelo «Blue Growth» a India para reforzar la sostenibilidad pesquera

Povisa alerta del impacto de la pérdida de audición en la infancia y pide vigilar retrasos del lenguaje

Povisa alerta del impacto de la pérdida de audición en la infancia y pide vigilar retrasos del lenguaje

Nuevo mes... y nueva subida del precio del alquiler en Vigo: vuelve a batir su récord

Nuevo mes... y nueva subida del precio del alquiler en Vigo: vuelve a batir su récord

Siluetas, piedras y una performance: Érguete lleva al Calvario la denuncia de la «invisibilidad» de las mujeres con adicciones

Siluetas, piedras y una performance: Érguete lleva al Calvario la denuncia de la «invisibilidad» de las mujeres con adicciones

A juicio en Vigo por estafar a una familia en la reforma de una vivienda

Restricciones de tráfico en Vigo: un carril menos el lunes y martes en López Mora y corte total el miércoles por obras

Restricciones de tráfico en Vigo: un carril menos el lunes y martes en López Mora y corte total el miércoles por obras
Tracking Pixel Contents