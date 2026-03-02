Especialistas y empresas debaten en Vigo sobre contaminación lumínica y la conservación del medio ambiente nocturno

Vigo como capital nacional de la luz... y de su contaminación. La ciudad se convertirá este fin de semana en un punto de encuentro clave para especialistas, entidades sociales y empresas tecnológicas en torno a la conservación del medio natural nocturno y la lucha contra la contaminación lumínica.

El programa del viernes 6 de marzo, organizado por Calidade do Ceo Nocturno en colaboración con el Aula Vigo de la UNED-Pontevedra (Avda. Beiramar, 58, planta 4) y Cel Fosc, asociación contra la contaminación lumínica, combinará una sesión técnica privada y una sesión abierta a la que se podrá asistir presencialmente o en línea y que se corresponde con la primera mesa redonda de los Diálogos sobre iluminación artificial y contaminación lumínica (https://extension.uned.es/actividad/idactividad/50655&idioma=es).

En la sesión técnica participarán las empresas viguesas Alén Space, dedicada al desarrollo de microsatélites, y SC Robotics, con diversos proyectos en marcha relacionados con fotómetros, así como investigadores de diversos centros españoles y de referencia internacional como Alejandro Sánchez (CSIC-IAA), Eduard Masana y Héctor Linares (Institut de Ciències del Cosmos UB-IEEC).

Programa de las jornadas sobre contaminación lumínica en Vigo / FdV

En cuanto a la mesa redonda, abordará distintas iniciativas de lucha contra la contaminación lumínica y contará con la presencia de Cel Fosc, asociación contra la contaminación lumínica, entre otras iniciativas. Durante el sábado 7 de marzo la jornada tendrá lugar en la sede de la Deputación de Pontevedra en Vigo (rúa Eduardo Chao, 17).

Colaboración con vecinos

Las actividades programadas están organizadas por Cel Fosc con la colaboración de la Asociación de Vecinos Vigo Centro y de la Federación Veciñal Eduardo Chao (FAVEC), por lo que tienen una clara orientación a informar a colectivos sociales y vecinas y vecinos sobre distintos aspectos relacionados con la contaminación lumínica: salud, seguridad, iluminación pública sostenible, entre otras.

Habrá oportunidad de conocer un caso concreto de explotación económica del Destino Turístico Starlight Illas Atlánticas de Galicia a través de la experiencia de Piratas de Nabia y de estudiar la contaminación lumínica tanto desde fotografías y mediciones terrestres como mediante imágenes satelitales cedidas por la fundación Stars4All, que estará representada por Alejandro Sánchez.

Noticias relacionadas

Esta jornada gira en torno a la Asamblea General de Cel Fosc, Asociación contra la contaminación lumínica, que este año ha elegido Vigo para su reunión anual.