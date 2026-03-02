La Diócesis de Tui-Vigo pide a las parroquias instalar alarmas por el alza de robos
Los asaltos se han producido en varias iglesias del municipio
Urge extremar medidas de seguridad como «controles de acceso», evitar «que los templos estén solos» y revisar las cerraduras
Las iglesias, recintos religiosos o casas rectorales se han convertido en objetivo de ladrones y asaltantes. Así lo ha confirmado la Diócesis de Tui-Vigo que a través de un comunicado manifiesta su «profunda preocupación» por los robos que se han producido en las últimas semanas en diversas iglesias de Vigo y otras parroquias de la Diócesis.
Revisión de cerraduras y control de accesos
Por ello, ha instado a las diferentes parroquias a «extremar las medidas de seguridad necesarias» —evitar que los templos estén solos, revisión de cerraduras, sistemas de alarma, control de accesos y protocolos básicos de prevención— con el fin de evitar que se repitan situaciones similares. «Estos hechos, además del daño material ocasionado, afectan a espacios que son lugares de oración, recogimiento y encuentro con Dios para nuestras comunidades. Los templos no son únicamente bienes patrimoniales, sino espacios sagrados que forman parte de la vida espiritual y social de nuestras parroquias», explican.
Mercado ilícito
El esclarecimiento de este tipo de saqueos no siempre resulta fructuoso ya que en muchas ocasiones los objetos son vendidos de inmediato a terceras personas a través del mercado ilícito. Desde la Diócesis se condena cualquier acto que atente «contra el patrimonio religioso y la vida de nuestras comunidades parroquiales», y expresa su «cercanía a los párrocos y fieles» que se han visto afectados por estos sucesos.
Con todo, piden que no impere el «alarmismo» entre los parroquianos, «reforzando la unidad de nuestras comunidades parroquiales y entre todos seguir cuidando el patrimonio y los bienes que forman parte de las parroquias».
