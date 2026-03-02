La Diócesis de Tui-Vigo pide a las parroquias instalar alarmas por el alza de robos

Las iglesias, recintos religiosos o casas rectorales se han convertido en objetivo de ladrones y asaltantes. Así lo ha confirmado la Diócesis de Tui-Vigo que a través de un comunicado manifiesta su «profunda preocupación» por los robos que se han producido en las últimas semanas en diversas iglesias de Vigo y otras parroquias de la Diócesis.

Revisión de cerraduras y control de accesos

Por ello, ha instado a las diferentes parroquias a «extremar las medidas de seguridad necesarias» —evitar que los templos estén solos, revisión de cerraduras, sistemas de alarma, control de accesos y protocolos básicos de prevención— con el fin de evitar que se repitan situaciones similares. «Estos hechos, además del daño material ocasionado, afectan a espacios que son lugares de oración, recogimiento y encuentro con Dios para nuestras comunidades. Los templos no son únicamente bienes patrimoniales, sino espacios sagrados que forman parte de la vida espiritual y social de nuestras parroquias», explican.

Mercado ilícito

El esclarecimiento de este tipo de saqueos no siempre resulta fructuoso ya que en muchas ocasiones los objetos son vendidos de inmediato a terceras personas a través del mercado ilícito. Desde la Diócesis se condena cualquier acto que atente «contra el patrimonio religioso y la vida de nuestras comunidades parroquiales», y expresa su «cercanía a los párrocos y fieles» que se han visto afectados por estos sucesos.

Con todo, piden que no impere el «alarmismo» entre los parroquianos, «reforzando la unidad de nuestras comunidades parroquiales y entre todos seguir cuidando el patrimonio y los bienes que forman parte de las parroquias».