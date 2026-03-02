Confirman 4 años de cárcel para un abuelastro en Vigo que agredió sexualmente a la nieta menor de su pareja

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la pena de 4 años de prisión para un hombre por agredir sexualmente a la nieta de su pareja cuando esta tenía 14 años de edad.

Así, el Alto tribunal gallego ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el varón contra la sentencia dictada en septiembre por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

En concreto, el hombre fue condenado como autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años a 4 años de cárcel. También se le impuso una orden de alejamiento de la menor de 300 metros durante nueve años y una inhabilitación especial para profesión u oficio que conlleve contacto con menores durante siete años.

Además, también se le inhabilita para el ejercicio de patria potestad durante 5 años y se le impuso libertad vigilada otros 5 años tras la pena de cárcel. Por último, el varón tuvo que pagar a la joven 3.500 euros como indemnización por lo ocurrido.

Los hechos

En los hechos probados que recogía la sentencia de la Audiencia se explica que todo ocurrió en noviembre de 2023, cuando la menor durmió en el mismo domicilio que su abuelastro.

«El acusado, con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, se dirigió a la habitación en la que se encontraba la menor y la abrazó deslizando de forma progresiva sus manos hacia los pechos de la menor, preguntándole '¿pódoche tocar os peitos?», explica el fallo.

Ante la negativa de la menor, el acusado mantuvo sus brazos alrededor de la misma apretándola hacia sí y, cuando logró soltarse, la siguió hasta la cama, donde la agarró fuertemente por detrás dirigiendo nuevamente sus manos desde la parte baja de la espalda hasta los pechos de la menor, todo ello al tiempo que se pegaba insistentemente a la misma, presionándola en la zona baja de la espalda con su pene erecto.