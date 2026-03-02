Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La carrera Gladiator en familia repite este mes en el Puerto de Vigo con un fin solidario

Será el sábado 21 de marzo y está diseñada para niños de 3 a 12 años

Primera edición de la Gladiator Family

Primera edición de la Gladiator Family / PABLO H. GAMARRA / FDV

R. V.

Su estreno, el año pasado, agotó plazas sin necesidad de publicitarse. Este año, la carrera solidaria Gladiator Family repite escenario y causa. Se llevará a cabo el sábado 21 de marzo en el Puerto de Vigo en beneficio de la Asociación Española contra el cáncer.

La prueba, organizada por Nokao, está diseñada para niños y niñas de entre 3 y 12 años. Cuenta la organización que la carrera «combina diversión, actividad física y solidaridad» y anima a que los adultos de la familia acompañen a los menores y participen, no solo acompañen.

La carrera comenzará a las 16.30 horas, en las inmediaciones del paseo de las Avenidas, y se desarrollará en tandas sucesivas. Contará con un circuito de obstáculos creado para disfrutar en familia. Al finalizar, todos los participantes infantiles recibirán una camiseta oficial y una medalla conmemorativa.

Plazas limitadas

Las inscripciones están abiertas a través de la página oficial:  www.gladiatorraceoficial.com . En principio, estará abierto hasta el 19 de marzo, pero son plazas limitadas.

Aquellas personas que no puedan participar pero estén interesados en colaborar, pueden realizar una donación a través de Mi Grano de Arena, en el siguiente enlace: https://www.migranodearena.org/reto/gladiator-family-vigo-iniciativa-solidaria-mediolanum

Al igual que en la edición anterior, gracias al proyecto de acción social de Banco Mediolanum, Mediolanum Aproxima, todo lo recaudado, a través de las inscripciones y donaciones en Mi Grano de Arena, la Delegación en España de la Fundación Mediolanum duplicará las donaciones que se destinarán a la Asociación Española Contra el Cáncer en Vigo, haciendo de esta una iniciativa con carácter 100% benéfico.

La prueba solidaria cuenta con el patrocinio de la Xunta de Galicia, Fundación Mediolanum y Banco Mediolanum y la colaboración de del Concello de Vigo, la Autoridad Portuaria del Puerto de Vigo y Frutas Nieves.

La carrera Gladiator en familia repite este mes en el Puerto de Vigo con un fin solidario

