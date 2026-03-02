Caballero da por hecho que el Gobierno pedirá a la FIFA y a la RFEF que Vigo sea sede del Mundial 2030

Que Balaídos sea sede del Mundial de fútbol 2030. Es el objetivo que tiene entre ceja y ceja el alcalde, Abel Caballero. Para conseguirlo, se reunió hoy en Madrid con la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, a la que le trasladó una petición clara: que el Gobierno de España, en la comisión interministerial que tendrá el jueves con la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol (FIFA), exija que se respete el orden de la lista elaborada por la institución liderada por Rafael Louzán para que Vigo forme parte de las ciudades anfitrionas del torneo.

«Que se supere el ridículo actual, porque tenemos concedidas, en este momento, 11 sedes para España y, sin embargo, la Federación Española solo propone 10», afirmó Caballero. Explicó que Vigo formaba parte de las ciudades que, en la valoración de la Federación, podían ser sede del Mundial de 2030, pero quedó fuera «en aquel escándalo imposible de justificar e imposible de explicar por nadie». «Lo hizo de forma visible y manifiesta Louzán», apostilló el alcalde, que también responsabilizó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

«Que se supere el ridículo actual, porque tenemos concedidas, en este momento, 11 sedes para España y, sin embargo, la Federación Española solo propone 10» Abel Caballero — Alcalde de Vigo

«Todos sabemos que, detrás, estaba el presidente de la Xunta, que dijo que no quería que Vigo fuera sede del Mundial», concretó. Según relató, el presidente autonómico manifestó que solo apoyaría una sede y que debía ser A Coruña, «negándole a Vigo la posibilidad». Añadió que la salida de la ciudad de la lista fue «un escándalo que dio la vuelta al mundo» y que quiso explicárselo personalmente a la ministra. La decisión de que Vigo sea sede mundialista o no corresponde a la FIFA, como destacan desde el ministerio.

El alcalde también trasladó que, tras la renuncia de Málaga a ser sede, debía entrar Vigo como siguiente ciudad en la lista. «Al caerse Málaga, tenía que entrar Vigo, que era el siguiente en la lista. Y Louzán se encargó de que no fuera así. Y Rueda le dijo a Louzán que de ningún modo incluyera a Vigo como parte de las ciudades sede del Mundial», sostuvo.

Caballero expuso que, a partir de ese momento, se adoptaron decisiones dirigidas a impedir la nominación de Vigo. Indicó que la estrategia pasaba por que la ciudad no fuera designada, lo que llevaría a que la Xunta y la Diputación no asumieran su parte en la reforma de la grada de Tribuna, al considerar que el Ayuntamiento no podría ejecutarla en plazo si la confirmación llegaba más adelante. Frente a ello, defendió que el Consistorio acometerá las obras y reiteró que Vigo cumple todos los requisitos.

«Le dije que nosotros vamos a hacer las reformas, que cumplimos todos los requisitos para ser sede del Mundial, pero, sencillamente, por razones políticas, Rueda y Louzán no quieren y nos lo están impidiendo», afirmó. Añadió que, desde el Consejo Superior de Deportes, siempre se indicó que, además de las sedes actuales, si alguna se caía, debía entrar la siguiente en la lista, en referencia a Vigo, y que podría incorporarse también Valencia.

El BNG ve «propaganda personal»

El Ministerio le trasladó, según informó el alcalde, que Vigo reúne los méritos para ser sede y que no se entiende que la Federación presente diez candidaturas para once sedes asignadas a España. «Es un ridículo que España no se puede permitir», señaló, a la vez que destacó que la ministra ofreció apoyo y «muy buena receptividad».

El BNG de Vigo pidió al alcalde que abandone «a política de opacidade arredor da candidatura de Vigo para ser sede do Mundial de fútbol 2030». «Está moi ben que o alcalde viaxe, pero o que non pode facer é ir pedir fóra o que non é capaz de explicar na súa propia cidade», reflexionó antes de apuntar que «a aspiración mundialista de Vigo non pode seguir sendo o segredo mellor gardado de Abel Caballero nin unha estratexia de propaganda persoal».