La Audiencia de Vigo ordena tramitar como intento de homicidio al ataque al policía de Camiño Eixón

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha ordenado tramitar como procedimiento de sumario, por la presunta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa, la causa que se sigue contra José Manuel de Jesús Pereira, Lalo, por el ataque con cuchillo supuestamente cometido contra el policía nacional que lo redujo y detuvo cuando se escapaba después de haber apuñalado presuntamente a su exesposa hasta dejarla moribunda, hechos ocurridos el 15 de junio de 2025 en Camiño Eixón.

Lo sucedido aquel día dio lugar a dos procedimientos judiciales distintos. El que se tramita en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vigo por el ataque a la exesposa del investigado y el que se abrió en el antiguo Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo por los hechos relacionados con el policía nacional, personado como acusación particular a través de los servicios jurídicos del sindicato JUPOL.

El juez instructor transformó el pasado noviembre las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de atentado a agente de la autoridad en concurso ideal con otro de lesiones. El agente, a través del abogado penalista Alejandro Vega, presentó recurso de apelación al considerar que la calificación correcta es la de tentativa de homicidio, que acaba de ser estimado íntegramente por la Audiencia de Vigo en un auto judicial que es firme.

Cruz al mérito policial con distintivo blanco

«Desde JUPOL se subraya la importancia de esta resolución judicial, ya que no es lo mismo instruir un procedimiento por atentado a agente de la autoridad con lesiones que por tentativa de homicidio. La calificación jurídica determina de forma directa la gravedad de la pena a imponer. La estimación íntegra del recurso presentado por nuestros servicios jurídicos supone un precedente en la provincia y refuerza la protección del principio de autoridad, garantizando que ninguna agresión contra un policía nacional quede minimizada ni impune», afirma el sindicato policial, que recuerda que el agente, que fue condecorado por esta intervención con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, tuvo que ser trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y estuvo 141 días de baja.

Los hechos ocurrieron en junio de 2025. / FdV

Un investigado con dos crímenes a sus espaldas

El investigado, de 56 años, tiene ya dos crímenes a sus espaldas. Frente al criterio del magistrado instructor, el policía presentó recurso al entender, según se alegó en la apelación, que «existen indicios suficientes que pudieran sostener la imputación del homicidio en tentativa, singularmente la reiteración de golpes con un cuchillo dirigidos a la zona del pecho, la cabeza y el costado, y el impacto en la zona izquierda del tórax que fue repelido por el chaleco que portaba, que quedó dañado».

La Audiencia acoge sus alegatos. «Las interpretaciones que se han dado a ese acometimiento, la zona del cuerpo y el posible riesgo vital que podía conllevar, así como las circunstancias que rodearon ese acto fundamental, previas y posteriores, son cuestiones que no pueden ser resueltas en este momento procesal, sino que corresponden a la valoración que deba hacer el órgano enjuiciador tras valorar todos los elementos probatorios que se aporten en el acto del plenario. Bastando los indicios señalados del acometimiento con un cuchillo, que llegó a afectar al chaleco que portaba el agente, para sostener una imputación por homicidio en grado de tentativa, es procedente la incoación del procedimiento de sumario al poder superar la pena a imponer los 9 años de prisión», se valora.

Armas blancas artesanales y garrafas de gasolina

JUPOL valora el trabajo realizado en este caso por sus servicios jurídicos y, en un comunicado, describe que el agente fue atacado por la espalda cuando participaba en el dispositivo de búsqueda del agresor, que portaba varias armas blancas artesanales, entre ellas un cuchillo y una espada. «En las inmediaciones se localizaron además varias garrafas de gasolina, desconociéndose las intenciones finales del presunto agresor, individuo que ya había sido condenado en dos ocasiones anteriores por sendos asesinatos», afirma, destacando que sus servicios jurídicos «demuestran que el sindicato no solo representa a los policías, sino que actúa con firmeza y eficacia en su defensa, asegurando que la Justicia actúe con proporcionalidad ante hechos de extrema gravedad como los ocurridos el pasado 15 de junio en Vigo».