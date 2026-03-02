Arrancan en el CIM-UVigo dos proyectos sobre el futuro del percebe y de la trucha arcoíris ante el cambio climático

El Centro de Investigación Mariña (CIM) de la UVigo acaba de resolver la convocatoria PosDou 2026, una iniciativa destinada a apoyar proyectos de investigación postdoctoral estratégicos y que refuerza la apuesta por la retención de talento.

Bajo la denominación de Detect (Distribución de las poblaciones de Pollicipes pollicipes en escenarios futuros de calentamiento global), este proyecto se centra en el estudio del impacto del cambio climático sobre la distribución geográfica del percebe, un recurso clave para el marisqueo gallego.

Liderado por Marta Román e Iván Rey, busca generar conocimiento científico aplicable a la gestión sostenible de este recurso, aportando información relevante tanto para la comunidad científica como para el sector extractivo.

El otro proyecto seleccionado, Nutriterm (Dietas funcionales para la mejora de la tolerancia térmica en la trucha arcoíris), está liderado por Mauro Chivite y Jessica Calo. Analizarán el uso de la espermidina como estrategia nutricional innovadora para mejorar la resiliencia de esta especie (Oncorhynchus mykiss) frente al estrés térmico asociado a las olas de calor, cada vez más frecuentes como consecuencia del cambio climático.

La investigación permitirá evaluar parámetros fisiológicos, moleculares y comportamentales de los peces en diferentes condiciones térmicas, contribuyendo a desarrollar herramientas de adaptación para la acuicultura continental europea.