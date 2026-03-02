Uno de cada 10 turistas alojados en Vigo en febrero vino de Reino Unido, Italia o Alemania

Vigo cerró febrero con una ocupación hotelera próxima al 46%, 2,5 puntos más que el año pasado y 4,5 puntos más que en 2024, según trasladó el alcalde, Abel Caballero. La estancia media fue de casi dos días, mientras que la ciudad recibió turistas tanto del resto de Galicia como del resto de España.

El regidor explicó que una parte importante de los turistas procedieron del extranjero. «El 35% de nuestros visitantes en febrero vinieron de otros países», indicó. Como es habitual, una parte importante, el 30%, llegaron desde Portugal. El 4%, del Reino Unido; otro 4% casi, de Italia; y el 2%, de Alemania.

Caballero indicó que se trata de una «muy buena ocupación dado el mes que es». «En suma, un muy buen comportamiento del turismo en el mes de febrero». Los datos confirman que la ciudad recibe visitantes nacionales e internacionales incluso en un mes tradicionalmente más tranquilo para el sector hotelero.

El próximo gran evento que se espera en la urbe es la fiesta de la Reconquista, de interés turístico nacional. La ciudad se meterá en una máquina del tiempo a finales de mes para recordar la épica historia que finalizó con la expulsión de los soldados de Napoléon de la urbe. Luego, vendrá la Semana Santa.