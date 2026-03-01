VigoNature, el antiguo zoo, se reinventa con clases de astronomía o una escape room familiar

El concepto de zoo en Vigo quedó muy atrás, ahora las instalaciones de A Madroa son un aula de la naturaleza en la que pequeños y adultos pueden adquirir conocimientos sobre la fauna y la flora autóctona y foránea. VigoNature reabrió hoy al público tras cuatro meses de cierre.

Este camino, más centrado en el medio ambiente, se inició el año pasado y fue evolucionando hasta la muerte del oso Carmo el pasado septiembre. Al poco se cerraron las instalaciones para acometer mejoras y ahora reabren ya sin grandes animales Únicamente queda la presencia de algunos ejemplares de granja, suricatas, aves y reptiles.

La nueva propuesta incluye una serie de actividades divulgativas como las que se están llevando a cabo esta tarde. La primera fue una muestra de los animales del exotarium, en la que expertos enseñaron ejemplares exóticos, principalmente reptiles y anfibios.

Más tarde se mostraron las particularidades de las aves rapaces. En VigoNature hay algunas que fueron recogidas al ser encontrados heridas y que ya no se pueden adaptar al medio.

Una de las actividades estrella de esta nueva etapa es el planetario, la propuesta astronómica. Un experto explica como identificar estrellas y constelaciones visibles en estas fechas, además de aportar pinceladas de mitología. Por último, los visitantes pudieron asistir esta tarde a una charla sobre especies exóticas invasoras.

Más actividades

En los próximos días habrá novedades en A Madroa. Una escape room familiar, talleres sobre insectos, visitas a las suricatas o creación de «bolas de semillas» son algunas de las propuestas preparadas por profesionales para los asistentes. También se podrá visitar el aula de espeleología, un parque entre los árboles o incluso una tirolina para los más pequeños.

Noticias relacionadas

Los horarios son de 11.00 a 19.30 horas este mes de marzo y hasta las 21.00 a partir de abril.