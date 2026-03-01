Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos

Hace más de una década que se planteó ampliar el polígono de Balaídos, un enclave fundamental para el auge industrial en la ciudad. Con más terreno, más inversores y más expansión de las empresas existentes, las posibilidades de crecimiento aumentan. Los años de debate y estudio derivaron en un paso adelante. El Consorcio de la Zona Franca de Vigo dio un impulso al proyecto y hace dos semanas la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade acordó someter a consulta pública el borrador del plan.

A la hoja de ruta le quedan otras dos semanas en exposición pública a través del portal web de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático. Cuando rematen, la Xunta analizará las alegaciones presentadas y resolverá la evaluación ambiental estratégica del plan, un trámite que puede prolongarse entre 18 y 24 meses antes de que el proyecto reciba el visto bueno definitivo.

Superada la fase ambiental, y si la resolución es favorable, el proyecto entrará en su fase más larga: la aprobación definitiva y la redacción de los proyectos técnicos. Según el cronograma que maneja la Zona Franca, este trámite podría durar hasta 2028, pero ya va a incluir la planificación de la adquisición de los terrenos necesarios. El último paso es la habilitación definitiva para que se inicie la ejecución material, que se plantea por fases. En un escenario optimista se producirá a partir de 2030.

Plano de como lucirá la zona de ampliación. / Cedida

Cuando la puesta en marcha se produzca, Vigo no solo ganará suelo industrial, sino también una macro zona verde, que se convertirá en la cuarta en tamaño solo superada por Castrelos, A Guía y O Castro. Este nuevo pulmón ocupará 76.000 metros cuadrados, lo equivalente a once campos de fútbol. Además, la fase de expropiación se realizará de una forma diferente. Según recoge el documento del proyecto, las personas serán puestas en el centro de la actuación, en lugar de actuar directamente. La adquisición de bienes y derechos se hará a través de una oferta pública permanente, que tendrá una duración estimada de cuatro años. La finalidad es que las familias puedan buscar con facilidad nuevas viviendas y se trasladen con tiempo, sin la prisa propia de algunas expropiaciones.

La nueva zona verde

La actuación en el nuevo Polígono de Balaídos incluye una transformación paisajística que engloba todas las necesidades de los núcleos de población más próximos, entre ellas, un nuevo pulmón verde. Se creará entre el vial de sistema general proyectado en el PXOM y el límite del ámbito de actuación. La superficie, equivalente a once campos de fútbol, incluirá parques infantiles, áreas recreativas, parques de mayores, senderos de running y una senda ciclista, entre otras. La postal resultante será una gran infraestructura verde interconectada por áreas naturales, en la que se apueste por la biodiversidad.

Además de cuidar el verde, otro de los ejes vertebradores del proyecto va a ser el patrimonio arqueológico que hay en el interior de la zona de expansión. Destaca el petroglifo de Redondelos, una serie de grabados prehistóricos sobre roca, realizados principalmente entre el Neolítico final y la Edad del Bronce. Son parte de la evolución y la historia de Matamá. También los lavaderos, punto de encuentro de la vida social, y los hórreos, símbolo del paisaje gallego.

Todas estas construcciones van a ser potenciadas, para que se puedan acercar a la ciudadanía y se conserve el patrimonio etnográfico.

Suelo empresarial

Vigo va a ganar 107.000 metros cuadrados de suelo empresarial. El objetivo es impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad, cualificado y de alto valor añadido, reforzando especialmente sectores estratégicos como el tecnológico. Esta actuación busca afianzar empresas clave y tractoras, garantizando la continuidad de proyectos estratégicos para la ciudad y contribuyendo a la consolidación del sector de la automoción en las próximas décadas.

David Regades, presidente del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, valora que el proyecto tenga las suficientes dimensiones como para satisfacer a empresas y ciudadanos: «Solo habrá economía si es economía sostenible», indica. «Los 107.000 metros cuadrados de suelo empresarial serán claves para consolidar la automoción en nuestra ciudad, que genera de forma directa e indirecta más de 20 mil puestos de trabajo en el área», añade.

En la misma línea, el regidor, Abel Caballero cree que el plan es «bueno para la industria, bueno para el empleo y bueno para los vecinos de la zona. Una gran decisión».

Inversión

La ampliación del polígono industrial de Balaídos supondrá una inversión global estimada de más de 26 millones de euros sobre un ámbito de 233.300 metros cuadrados. La mayor parte del presupuesto se destinará a las obras de urbanización, que alcanzan casi 16 millones de euros e incluyen viales, servicios e infraestructuras básicas.

A estas tareas hay que sumar un desembolso superior a 9 millones de euros para la adquisición de bienes y derechos, de los que cerca de 4,6 millones se reservarán para indemnizaciones por las edificaciones existentes. El plan contempla además casi un millón de euros en trabajos técnicos, necesarios para la redacción de proyectos y la tramitación administrativa del desarrollo.