Vigo ya es el puerto líder de España en frutas con 212.000 toneladas: así funciona el “reloj” de Guixar
La terminal de Guixar gestiona cada semana 3,5 millones de kilos de fruta pese a haber iniciado este servicio con dos productos, piña y banano, y un único cliente. Es un «segmento vital» gracias a los servicios transoceánicos directos desde Cartagena, Fortaleza, Natal o Sudáfrica
La de la terminal portuaria de Guixar es una historia en desarrollo, pero de constante expansión (no necesariamente sobre plano). Si en el año 2019 en esta campa no se registraba un solo kilo de tráficos de fruta, el equipo de Termavi –concesionaria de este muelle de Vigo—computó más de 212.000 toneladas en el año 2025, convirtiéndose en la dársena número 1 de España en esta mercancía –sin computar otras verduras--. El puerto arrancó esta aventura de la fruta en 2021 con un único cliente y dos referencias, piña y banano; ahora suma más de 70 clientes y otras 170 referencias.
Ningún otro puerto del país cuenta con las líneas transoceánicas directas que ha amarrado Grupo Davila para Vigo, lo que también redunda en un volumen de aprovisionamientos más rápido para el conjunto de la economía productiva gallega: las frecuencias continuas con Cartagena (Colombia) o Fortaleza (Brasil) han convertido a la fruta en un tráfico vital para todo el ecosistema industrial, porque de ellas se benefician compañías de todos los sectores.
A finales de año Guixar estará en disposición de dar un salto cualitativo y cuantitativo con la ampliación, en un 40%, del frigorífico instalado en la campa para la fruta. Es un proyecto con capilaridades: habrá sido necesario, para lograrlo, el traslado de la actual nave de mantenimiento de contenedores al extremo sur de Guixar, una primera piedra en la metamorfosis de esta infraestructura portuaria. Para ello, Grupo Davila ha cerrado el acuerdo de compra a Grupo Pérez y Cía de una nave de unos 4.000 metros cuadrados, concesionada a Alpenor. “Han sido unos auténticos caballeros, han antepuesto el interés general a sus propias necesidades”, enfatizan desde Davila.
Se otea, ya más en la distancia, el traslado del actual PIF –es el que más inspecciones hace en todos los puertos de España—hasta estirar la terminal de contenedores en 25.000 metros cuadrados más. Poco a poco. Pero la reorganización, la ya validada por la Autoridad Portuaria de Vigo, está en marcha.