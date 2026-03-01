Vigo ya es el puerto líder de España en frutas con 212.000 toneladas: así funciona el “reloj” de Guixar

La de la terminal portuaria de Guixar es una historia en desarrollo, pero de constante expansión (no necesariamente sobre plano). Si en el año 2019 en esta campa no se registraba un solo kilo de tráficos de fruta, el equipo de Termavi –concesionaria de este muelle de Vigo—computó más de 212.000 toneladas en el año 2025, convirtiéndose en la dársena número 1 de España en esta mercancía –sin computar otras verduras--. El puerto arrancó esta aventura de la fruta en 2021 con un único cliente y dos referencias, piña y banano; ahora suma más de 70 clientes y otras 170 referencias.

Ningún otro puerto del país cuenta con las líneas transoceánicas directas que ha amarrado Grupo Davila para Vigo, lo que también redunda en un volumen de aprovisionamientos más rápido para el conjunto de la economía productiva gallega: las frecuencias continuas con Cartagena (Colombia) o Fortaleza (Brasil) han convertido a la fruta en un tráfico vital para todo el ecosistema industrial, porque de ellas se benefician compañías de todos los sectores.